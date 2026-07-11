VIDEO : ન્યૂઝીલેન્ડમાં PM મોદીએ બતાવ્યું 30 વર્ષ જૂનું ગિફ્ટમાં મળેલું મફલર

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ Saturday ના રોજ જણાવ્યું હતું કે, વૈશ્વિક સ્તરના તમામ પડકારો હોવા છતાં ભારતની પ્રગતિ અને વિકાસની ગતિ અભૂતપૂર્વ છે અને તે સમગ્ર વિશ્વને વિકાસનું એક નવું મોડેલ પૂરું પાડી રહ્યું છે. છેલ્લા 40 વર્ષમાં ન્યૂઝીલેન્ડની મુલાકાત લેનારા પ્રથમ ભારતીય વડાપ્રધાન બનેલા નરેન્દ્ર મોદીએ આ ભવ્ય કાર્યક્રમ દરમિયાન લોકોને એક મફલર બતાવ્યું હતું. તેમણે જૂની યાદો તાજી કરતા કહ્યું કે, જાહેર જીવનમાં પ્રવેશતા પહેલા આશરે 25-30 વર્ષ અગાઉ જ્યારે તેઓ ન્યૂઝીલેન્ડ આવ્યા હતા, ત્યારે તેમને આ મફલર ભેટ તરીકે મળ્યું હતું.

30 વર્ષ જૂના મફલરની રસપ્રદ અને ભાવુક કહાની

પ્રવાસી ભારતીયોને સંબોધતા પીએમ મોદીએ કહ્યું, “25-30 વર્ષ પહેલા જ્યારે જાહેર જીવનમાં મને કોઈ ઓળખતું નહોતું, ત્યારે મને અહીં આવવાની તક મળી હતી. તે સમયે મને કોઈકે ગિફ્ટ તરીકે ત્રણ વસ્તુઓ આપી હતી, જે હું ભારત પાછો લઈ ગયો હતો. ઠંડીની મોસમ હોવાથી તેમણે મને એક મફલર, એક કેપ અને ગ્લોવ્ઝ (દસ્તાને) આપ્યા હતા. તેમાંથી એક વસ્તુ હું આજે આ કાર્યક્રમમાં પણ મારી સાથે લાવ્યો છું. આ મફલર ત્રીસ વર્ષ પહેલાં ન્યૂઝીલેન્ડના એક સાથીએ મને આપ્યું હતું. આટલા વર્ષોમાં મેં ઘણી વખત તેનો ઉપયોગ કર્યો છે અને આજે પણ તેને એટલું જ સંભાળીને રાખ્યું છે, જેમ હું તમારા પ્રેમને સંભાળીને રાખું છું.”

ભારત-ન્યૂઝીલેન્ડ સંબંધો અને વૈશ્વિક મોડેલ

વડાપ્રધાન મોદીએ ઓકલેન્ડમાં ભારતીય સમુદાય દ્વારા આયોજિત ‘કિયા ઓરા મોદી’ (Kia Ora Modi) નામના ભવ્ય કાર્યક્રમને સંબોધિત કર્યો હતો. આ પ્રસંગે ન્યૂઝીલેન્ડના વડાપ્રધાન ક્રિસ્ટોફર લક્સન (Christopher Luxon) પણ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચેના સંબંધો સુખદ સ્મૃતિઓ, સ્થાયી મિત્રતા, સહિયારા મૂલ્યો અને પરસ્પર પ્રતિબદ્ધતા પર આધારિત છે. ત્યાં હાજર લોકોની જોરદાર તાળીઓ અને ઉત્સાહ વચ્ચે વડાપ્રધાને ગર્વભેર ઉમેર્યું કે, “વૈશ્વિક પડકારો હોવા છતાં ભારત જે ઝડપે પ્રગતિ કરી રહ્યું છે તે અભૂતપૂર્વ છે. આજે ભારત દુનિયાની સૌથી ઝડપથી વિકસતી મોટી અર્થવ્યવસ્થા (Fastest Growing Economy) છે અને ભારત વિશ્વને વિકાસનો એક તદ્દન નવો રાહ ચીંધી રહ્યું છે.”

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