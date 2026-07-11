વિયેતનામ દુર્ઘટના પર દૂતાવાસનું નિવેદન, હેલ્પલાઈન નંબર કર્યા જાહેર

વિયેતનામ નજીક ભારતીય પ્રવાસીઓને લઈ જતી એક હોડી પલટી ગઈ હોવાના અહેવાલ છે. ભારતીય દૂતાવાસે એક નિવેદન જારી કરીને બચાવ અને રાહત પ્રયાસોની વિગતો આપી છે. હેલ્પલાઇન નંબરો પણ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. આ અકસ્માતમાં પંદર ભારતીયોના મોત થયા છે.
વિયેતનામમાં ભારતીય પ્રવાસીઓને લઈ જતી એક હોડી પલટી ગઈ હોવાના અહેવાલ છે. હનોઈમાં ભારતીય દૂતાવાસ દ્વારા જારી કરાયેલા નિવેદન અનુસાર વિયેતનામના ફુ ક્વોક ટાપુ નજીક થોડા કલાકો પહેલા અનેક ભારતીય પ્રવાસીઓને લઈ જતી એક હોડી પલટી ગઈ હતી. સ્થાનિક અધિકારીઓ દ્વારા શોધ અને બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે. અકસ્માતનું કારણ અને તેમાં સવાર લોકોની ચોક્કસ વિગતો એકત્રિત કરવામાં આવી રહી છે. અસરગ્રસ્ત પરિવારોને મદદ કરવા માટે હો ચી મિન્હ સિટીમાં ભારતીય વાણિજ્ય દૂતાવાસમાં એક કંટ્રોલ રૂમ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો છે.
પ્રવાસીઓને લઈ જતી સ્પીડબોટ ક્યાં પલટી ગઈ?
સમાચાર એજન્સી એપી અનુસાર, આ અકસ્માતમાં 15 લોકોના મોત થયા છે. બધા મૃતકો ભારતીય છે. સ્થાનિક સમય મુજબ શનિવારે બપોરે લગભગ 1 વાગ્યે, ઓશન પિયર આઇલેન્ડ કંપની દ્વારા સંચાલિત સ્પીડબોટ હોન મે રુટથી એન થોઈ બંદર પર્યટકોને લઈ જઈ રહી હતી. ફુ ક્વોક એરપોર્ટથી લગભગ 25 કિલોમીટર દૂર હોન મે રુટ ન્ગોઈથી લગભગ 400 મીટર દૂર બોટ પલટી ગઈ. સ્થાનિક અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે તેમાં સવાર તમામ લોકો દરિયામાં પડી ગયા.
બોટ અકસ્માત અંગે ભારતીય દૂતાવાસે શું કહ્યું?
દૂતાવાસે જારી કરેલા નિવેદન મુજબ અકસ્માત અંગે માહિતી અને સહાય માટે ભારતીય કોન્સ્યુલેટના કંટ્રોલ રૂમને કૉલ કરી શકાય છે. હેલ્પલાઇન નંબર જાહેર કરતા વિયેતનામી દૂતાવાસે જણાવ્યું હતું કે હનોઈમાં એક કંટ્રોલ રૂમ પણ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો છે. અકસ્માત સંબંધિત કોઈપણ સહાય અથવા પૂછપરછ માટે બધા નંબરો ઉપલબ્ધ છે.
ભારતીય દૂતાવાસે હેલ્પલાઇન નંબરો જારી કર્યા છે. આ નંબરો પર ફોન કરીને અકસ્માતનો ભોગ બનેલા લોકો વિશે માહિતી મેળવી શકાય છે.
પહેલા કંટ્રોલ રૂમનો સંપર્ક +84 36281 7930, +84 91552 3714 અને +84 33452 0414 પર કરી શકાય છે. હનોઈમાં બીજા કંટ્રોલ રૂમનો સંપર્ક +84 91308 9165 પર કરી શકાય છે. ભારતીય મિશનએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ કોઈપણ સહાય અને પ્રશ્નો માટે ઉપલબ્ધ છે.
બચાવ કામગીરીમાં કયા પડકારો હતા?
ત્યાંથી પસાર થતી પ્રવાસીઓને લઈ જતી અન્ય બોટોએ પલટી ગયેલી બોટ જોઈ અને તાત્કાલિક મદદ માટે દોડી ગયા. બચાવ કામગીરીમાં સામેલ એક બોટ માલિકે જણાવ્યું કે તેમની બોટ લગભગ પાંચ મિનિટમાં ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ. જોકે, પલટી ગયેલી બોટમાં ઘણા પ્રવાસીઓ ફસાયેલા હોવાથી બચાવ કામગીરીમાં અવરોધ ઉભો થયો હતો. તેમણે કહ્યું કે માત્ર થોડા લોકોને જ જીવતા બચાવી શકાયા છે. અકસ્માત સમયે એન થોઈ નજીકનો દરિયો તોફાની હતો. જોકે, જ્યારે બોટ ડૂબી ગઈ ત્યારે વરસાદ નહોતો પડી રહ્યો. તે સમયે પ્રવાસીઓને લઈ જતી અન્ય બોટો પણ પાણીમાં સફર કરી રહી હતી.