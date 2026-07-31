ઇંગ્લેન્ડ સામેની વનડે સીરીઝ દરમિયાન લોર્ડ્સમાં રમાયેલી ત્રીજી મેચમાં ઈજાગ્રસ્ત થયેલા ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહ સંપૂર્ણપણે સાજા થઈ ગયા છે. બેંગલુરુ સ્થિત ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સમાં તમામ ફિટનેસ ટેસ્ટ સફળતાપૂર્વક પાસ કર્યા બાદ તેમને શ્રીલંકા સામે આગામી મહિને યોજાનારી 2 ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી માટે ટીમમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. BCCI ના એક અધિકારીએ પીટીઆઈ (PTI) ને જણાવ્યું હતું કે, બુમરાહ ઈજામાંથી મુક્ત થઈ ગયા છે અને તમામ જરૂરી ટેસ્ટ પાસ કરી ચૂક્યા છે. ટીમ મેનેજમેન્ટની વ્યૂહરચનામાં તેઓ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ખેલાડી હોવાથી શ્રીલંકા સામેની બંને મેચો માટે તેઓ ઉપલબ્ધ રહેશે.
શ્રીલંકા પ્રવાસનું શેડ્યૂલ અને WTC નું ગણિત
ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે ટેસ્ટ શ્રેણીની શરૂઆત 15 ઓગસ્ટથી ગાલ ખાતે થશે, જ્યારે બીજી ટેસ્ટ મેચ 23 ઓગસ્ટથી કોલંબોમાં રમાશે. વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ (WTC) ની ફાઇનલમાં પહોંચવાની રેસમાં ટકી રહેવા માટે ભારત માટે આ સીરીઝ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. ભારતે ચાલુ સાયકલની બાકી રહેલી 9 ટેસ્ટ મેચોમાંથી 7 મેચોમાં જીત મેળવવી પડશે. ન્યુઝીલેન્ડ સામે તેની જ ધરતી પર રમાનારી મુશ્કેલ સીરીઝ પહેલાં ભારત માટે શ્રીલંકા સામે 2-0 થી સીરીઝ જીતવી અત્યંત જરૂરી છે.
ઈજાના કારણે બહાર થયેલા ખેલાડીઓ
ટીમ ઈન્ડિયાના કેટલાક મુખ્ય ખેલાડીઓ ઈજાના કારણે શ્રીલંકા પ્રવાસમાંથી બહાર થઈ ગયા છે:
ફાસ્ટ બોલર હર્ષિત રાણા અને ઓલરાઉન્ડર નીતિશ રેડ્ડી ઈજાગ્રસ્ત હોવાથી સીરીઝમાં રમી શકશે નહીં.
ઓલરાઉન્ડર વોશિંગ્ટન સુંદર સ્નાયુઓના ખેંચાણને કારણે પ્રથમ ટેસ્ટમાંથી બહાર થઈ ગયા છે.
ફાસ્ટ બોલર આકાશદીપ હજુ સુધી પીઠના દુખાવામાંથી સંપૂર્ણપણે ઉભરી શક્યા નથી.
સારાંશ જૈનને પ્રથમ વખત તક અને બુમરાહ-જાડેજાની વાપસી
ઓફ-સ્પિન ઓલરાઉન્ડર સારાંશ જૈનને પ્રથમ વખત ભારતીય ટેસ્ટ ટીમમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત અનુભવી ઓલરાઉન્ડર રવીન્દ્ર જાડેજા અને જસપ્રીત બુમરાહની ટેસ્ટ ટીમમાં કમબેક થઈ છે. દક્ષિણ આફ્રિકા સામે હોમ ગ્રાઉન્ડ પર 2-0 થી થયેલી હાર બાદ ચાલુ WTC સાયકલમાં ભારતની આ પહેલી ટેસ્ટ સીરીઝ હશે. આ અગાઉ ભારતે ઇંગ્લેન્ડમાં 5 ટેસ્ટ મેચની સીરીઝ 2-2 થી ડ્રો કરી હતી અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝને હોમ ગ્રાઉન્ડ પર 2-0 થી હરાવ્યું હતું. હાલમાં WTC પોઈન્ટ ટેબલમાં ભારત 5મા અને શ્રીલંકા 6ઠ્ઠા ક્રમે છે.
શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે પસંદ કરાયેલી ભારતીય ટેસ્ટ ટીમ:
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), યશસ્વી જાઈસ્વાલ, કે.એલ. રાહુલ (વાઇસ કેપ્ટન), સાઈ સુદર્શન, ઋષભ પંત (વિકેટકીપર), ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), દેવદત્ત પડિક્કલ, રવીન્દ્ર જાડેજા, સારાંશ જૈન, કુલદીપ યાદવ, માનવ સુથાર, જસપ્રીત બુમરાહ, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના, ગુરનૂર બ્રાર.