પીએમ મોદીનો વિપક્ષ પર જોરદાર હુમલો, ‘ભ્રષ્ટાચારમાં સામેલ તમામ ચહેરા એક મંચ પર આવ્યા’

પીએમ મોદીએ મંગળવારે (28 માર્ચ) દિલ્હીમાં બીજેપી હેડક્વાર્ટરથી પાર્ટીના નવા રહેણાંક સંકુલનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. આ દરમિયાન તેમણે કાર્યક્રમને સંબોધિત કરતા વિપક્ષ પર પણ જોરદાર પ્રહારો કર્યા હતા. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આજે તપાસ એજન્સીઓની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. ભ્રષ્ટાચારીઓના મૂળિયા હચમચી ગયા છે. બધા ભ્રષ્ટાચારીઓ એક થઈ ગયા છે. અમે ભ્રષ્ટાચાર વિરુદ્ધ અભિયાન ચલાવ્યું. ભ્રષ્ટાચાર બચાવવા માટે કેટલીક પાર્ટીઓએ અભિયાન શરૂ કર્યું છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે બંધારણીય સંસ્થાઓ પર હુમલા થઈ રહ્યા છે. ન્યાયતંત્ર પર સવાલ ઉઠી રહ્યા છે. કોર્ટના નિર્ણય પર સવાલ ઉઠી રહ્યા છે. કોંગ્રેસના શાસનમાં બેંકો લૂંટાઈ હતી. તેમના આરોપોથી દેશ અટકવાનો નથી. ભાજપને ખતમ કરવા માટે અનેક ષડયંત્રો કરવામાં આવ્યા હતા. મને જેલમાં ધકેલી દેવા માટે ફાંસો પણ નાખવામાં આવ્યો, પરંતુ તે નિષ્ફળ ગયો. આજે હું જ્યાં પણ જાઉં છું ત્યાં લોકો કહે છે કે મોદીજી, અટકશો નહીં.

આ દરેક બીજેપી કાર્યકર્તાના સપનાનું વિસ્તરણ છે

કાર્યક્રમને સંબોધતા પીએમ મોદીએ કહ્યું કે હું ભારતીય જનતા પાર્ટીના કેન્દ્રીય કાર્યાલયના વિસ્તરણ માટે દેશભરના ભાજપના કાર્યકરોને અભિનંદન આપું છું. 2018માં જ્યારે હું ઓફિસનું ઉદ્ઘાટન કરવા આવ્યો હતો ત્યારે મેં કહ્યું હતું કે આ ઓફિસનો આત્મા અમારો કાર્યકર છે. આ કાર્યાલયનું વિસ્તરણ એ માત્ર એક બિલ્ડીંગનું વિસ્તરણ નથી, પરંતુ તે દરેક ભાજપના કાર્યકર્તાના સપનાનું વિસ્તરણ છે. આજથી થોડા દિવસો પછી, અમારી પાર્ટી તેનો 44મો સ્થાપના દિવસ ઉજવશે.



આ વિસ્તરણ પાર્ટીની પ્રગતિનું પ્રતીક છે

તેમણે કહ્યું કે હું પાર્ટીના કરોડો કાર્યકરોના ચરણોમાં નમન કરું છું. હું પણ પક્ષના તમામ સ્થાપક સભ્યોને માથું નમાવીને નમન કરું છું. આ યાત્રા અથાક અને સતત સફર છે. આ યાત્રા સખત મહેનત અને સંકલ્પની યાત્રા છે. આ યાત્રા વિચાર અને વિચારધારાના વિસ્તરણની યાત્રા છે. ભાજપ દેશ માટે સપનાઓ સાથે એક નાની પાર્ટી હતી. આ ઇમારત વિસ્તરણ પક્ષની પ્રગતિનું પ્રતીક છે. આજે ભાજપ માત્ર વિશ્વની સૌથી મોટી પાર્ટી નથી પણ ભારતની સૌથી ભવિષ્યની પાર્ટી છે. દક્ષિણ ભારતમાં પાર્ટી સતત મજબૂત થઈ રહી છે, આજે નોર્થ ઈસ્ટમાં 4 સીએમ છે. આજે આપણે ઘણા રાજ્યોમાં 50% થી વધુ વોટ મેળવીએ છીએ. આજે ઉત્તરથી દક્ષિણ, પૂર્વથી પશ્ચિમ સુધી, ભાજપ એકમાત્ર PAN ઈન્ડિયા પાર્ટી છે.

https://twitter.com/ANI/status/1640737297585848321

ભાજપે યુવાનોને મોકળું મેદાન આપ્યું

વડાપ્રધાને કહ્યું કે પરિવાર દ્વારા નિયંત્રિત પાર્ટીઓમાં ભાજપ એક એવો પક્ષ છે જે યુવાનોને મોકળું મેદાન આપે છે. આજે માતા-બહેનોના આશીર્વાદવાળી પાર્ટીનું નામ ભાજપ છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય ભવિષ્યના આધુનિક ભારતનું નિર્માણ કરવાનો છે. આપણે ભવિષ્યના લક્ષ્યો નક્કી કરવાના છે. આ માટે આપણી પાસે આધુનિક સાધનો હોવા જોઈએ. આપણે ત્રણ બાબતોનું ધ્યાન રાખવાનું છે. દરેક કાર્યકર્તાએ કાળજી લેવી પડશે. પહેલું અભ્યાસ, બીજું આધુનિકતા અને ત્રીજું વિશ્વભરની સારી વસ્તુઓને આત્મસાત કરવાની શક્તિ.

અમે 84 માં સમાપ્ત થયા હતા, પરંતુ નિરાશ થયા નથી

તેમણે કહ્યું કે 1984ના રમખાણો બાદ યોજાયેલી ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ પાર્ટીને જંગી બહુમતી મળી હતી. અમે 1984 માં સમાપ્ત થઈ ગયા, પરંતુ અમે નિરાશ થયા નથી, નિરાશ થયા નથી. અમે જનતાની વચ્ચે જઈને જમીન પર કામ કર્યું અને સંગઠનને મજબૂત કર્યું. 2019માં 2 લોકસભા સીટોની સફર 303 થઈ ગઈ. ભાજપ પોતાના કાર્યકરોને તક આપે છે. ભાજપ પોતાના કાર્યકરોના બળે સત્તાના શિખરે પહોંચ્યું છે.

We’ve strong foundation of constitutional institutions. That’s why to stop India, constitutional institutions are being attacked. Agencies are being attacked when they take action, questions are raised on Courts. Some parties have started ‘Bhrashtachari Bachao Abhiyan’: PM Modi pic.twitter.com/KjHqt3w9Tk — ANI (@ANI) March 28, 2023

ભાજપે વિદેશી શક્તિઓ સાથે લડવું પડશે

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે જિલ્લામાંથી અમે પન્ના પ્રમુખ પહોંચ્યા છીએ. ભાજપે રાજનીતિની વિચારસરણી બદલી છે. ભાજપ એક વ્યવસ્થા છે, ભાજપ એક વિચાર છે, ભાજપ એક આંદોલન છે. ભાજપને જાણવા માટે તેનો સ્વભાવ પણ સમજવો જરૂરી છે. તેલંગાણામાં પણ જનતાનો એકમાત્ર ભરોસો ભાજપ છે. ભાજપે હજુ વિદેશી તાકાતો સાથે લડવું પડશે. દેશ વિરોધી શક્તિઓનો પણ સામનો કરવો પડે છે. મને ખાતરી છે કે તમે (ભાજપ કાર્યકર્તાઓ) આમ જ દેશની સેવા કરતા રહેશો.

Delhi | BJP isn’t the party that came from the TV screen or newspapers. Neither did it come from Twitter handles and Youtube channels. This BJP progressed on the basis of hardwork of its workers: PM Modi pic.twitter.com/f9qGFxGNEh — ANI (@ANI) March 28, 2023

આ કાર્યક્રમમાં ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સહિત પાર્ટીના ઘણા દિગ્ગજ નેતાઓ હાજર રહ્યા હતા. પીએમ મોદી રહેણાંક સંકુલના નિર્માણમાં શ્રમદાન કરનારા મજૂરો, કારીગરોને પણ મળ્યા હતા. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાએ પણ બીજેપી હેડક્વાર્ટરના વિસ્તરણના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે પ્રાર્થના કરી હતી. આ સંકુલ ભાજપ મુખ્યાલયની સામે પક્ષના અધિકારીઓ માટે બનાવવામાં આવ્યું છે.