કર્ણાટકના પરિણામો પર PM મોદીની પહેલી પ્રતિક્રિયા, કોંગ્રેસને આપ્યા અભિનંદન

કર્ણાટક વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો પર પીએમ મોદીએ પહેલું નિવેદન આપ્યું છે. પીએમએ કહ્યું કે કર્ણાટક વિધાનસભા ચૂંટણીમાં જીત માટે કોંગ્રેસ પાર્ટીને અભિનંદન. લોકોની આકાંક્ષાઓ પૂર્ણ કરવા માટે મારી શુભકામનાઓ. કર્ણાટક ચૂંટણીની મતગણતરી ચાલી રહી છે. જેમાં કોંગ્રેસ પ્રચંડ બહુમતી તરફ આગળ વધી રહી છે. વડાપ્રધાને કહ્યું કે કર્ણાટક ચૂંટણીમાં અમારું સમર્થન કરનારા તમામનો હું આભાર માનું છું. હું ભાજપના કાર્યકરોની મહેનતની કદર કરું છું. આગામી સમયમાં અમે કર્ણાટકની સેવા વધુ ઉત્સાહ સાથે કરીશું.

કોંગ્રેસ પ્રચંડ જીત તરફ આગળ વધી રહી છે

ચૂંટણી પંચના તાજેતરના આંકડા અનુસાર કોંગ્રેસ 103 બેઠકો પર જીત મેળવી છે અને 33 બેઠકો પર આગળ ચાલી રહી છે. ભાજપે 50 બેઠકો જીતી છે અને 14 બેઠકો પર આગળ છે. કોંગ્રેસને અત્યાર સુધીમાં કુલ વોટ શેરના 43.11% મળ્યા છે. મતગણતરી ચાલી રહી છે.

બોમાઈ સરકારના ઘણા મંત્રીઓ હારી ગયા

કર્ણાટકમાં અત્યાર સુધીના વલણોમાં ભાજપને કારમી હાર મળી રહી છે. બસવરાજ બોમ્માઈની આગેવાની હેઠળની ભાજપ સરકારના ઘણા આઉટગોઇંગ મંત્રીઓ અને વિધાનસભાના સ્પીકર પણ ચૂંટણી હારી ગયા છે. વિધાનસભા અધ્યક્ષ વિશ્વેશ્વર હેગડે કાગેરી ઉપરાંત બી. શ્રીરામુલુ, કે સુધાકર, જે. સી. મધુસ્વામી, ગોવિંદ કરજોલ, એમ.ટી.બી. નાગરાજ અને કે.સી. નારાયણ ગૌડાને હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.



હારની જવાબદારી મુખ્યમંત્રીએ લીધી

ચૂંટણીમાં હારની જવાબદારી લેતા કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રી બસવરાજ બોમાઈએ કહ્યું છે કે પીએમ મોદી અને કાર્યકર્તાઓની મહેનત પછી પણ ભાજપ કર્ણાટકમાં કોઈ છાપ છોડી શક્યું નથી. હું આ હારની જવાબદારી લઉં છું. બસવરાજ બોમાઈની સરકારના ઘણા મંત્રીઓ ચોક્કસપણે હારી ગયા છે, પરંતુ સીએમ શિગગાંવ મતવિસ્તારમાંથી કોંગ્રેસના તેમના નજીકના હરીફ યાસિર અહેમદ ખાન પઠાણને હરાવીને સતત ચોથી વખત જીત્યા છે.