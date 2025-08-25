PM મોદીની ડિગ્રી વિવાદ પર દિલ્હી હાઈકોર્ટનો મોટો નિર્ણય

પીએમ નરેન્દ્ર મોદીની ડિગ્રી સંબંધિત કેસમાં, દિલ્હી હાઈકોર્ટે સોમવારે કેન્દ્રીય માહિતી આયોગ (CIC) ના આદેશને રદ કર્યો, જેમાં વડા પ્રધાનની સ્નાતકની ડિગ્રી સંબંધિત માહિતી જાહેર કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો. કોર્ટના આ નિર્ણયથી દિલ્હી યુનિવર્સિટીને રાહત મળી છે. હાઈકોર્ટે 27 ફેબ્રુઆરીએ આ મામલે નિર્ણય અનામત રાખ્યો હતો.
વર્ષ 2016 માં, કેન્દ્રીય માહિતી આયોગ (CIC) એ 1978 માં બીએ પરીક્ષા પાસ કરનારા તમામ વિદ્યાર્થીઓના રેકોર્ડની તપાસ કરવાની મંજૂરી આપી હતી, અને એવું કહેવાય છે કે તે સમયે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ આ પરીક્ષા પાસ કરી હતી. દિલ્હી યુનિવર્સિટીએ સીઆઈસીના આ આદેશને પડકાર્યો હતો, જેને જાન્યુઆરી 2017 માં પહેલી સુનાવણીના દિવસે સ્ટે આપવામાં આવ્યો હતો.