લંડનમાં યુકેના PM સાથે PM મોદીની ‘ચાય પર ચર્ચા’

લાંબા સમયથી અટકેલા ભારત-યુકે મુક્ત વેપાર કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા પછી, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેમના બ્રિટિશ સમકક્ષ કીર સ્ટારમર સાથે થોડો સમય વિતાવ્યો. પીએમ મોદીએ યુકેના વડા પ્રધાન સ્ટારમર સાથે ‘ચાય પર ચર્ચા’ કરી.

પીએમ મોદીએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર બે ફોટા શેર કર્યા અને લખ્યું, “ચેકર્સ ખાતે વડા પ્રધાન કીર સ્ટારમર સાથે ચાય પે ચર્ચા… ભારત-યુકે સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવશે.” 2014 માં પદ સંભાળ્યા પછી વડા પ્રધાન મોદીની યુકેની આ ચોથી મુલાકાત છે.

The talks with PM Keir Starmer were outstanding, particularly in the wake of the successful signing of the Comprehensive Economic and Trade Agreement. In addition to economic cooperation, this agreement sets the stage for boosting shared prosperity. @Keir_Starmer… pic.twitter.com/PQD1f2zu2M

— Narendra Modi (@narendramodi) July 24, 2025