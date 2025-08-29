જાપાનમાં ચંદ્રયાન-5 પર PM મોદીની મોટી જાહેરાત

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ શુક્રવારે ચંદ્રયાન-5 મિશન માટે ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંગઠન (ISRO) અને જાપાન એરોસ્પેસ એક્સપ્લોરેશન એજન્સી (JAXA) વચ્ચે સહયોગની જાહેરાત કરી. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું કે અમે ચંદ્રયાન-5 મિશન માટે ISRO અને જાપાન એરોસ્પેસ એક્સપ્લોરેશન એજન્સી (JAXA) વચ્ચેના સહયોગનું સ્વાગત કરીએ છીએ. અમારી સક્રિય ભાગીદારી પૃથ્વીની સીમાઓથી આગળ વધી ગઈ છે અને અવકાશમાં માનવજાતની પ્રગતિનું પ્રતીક બનશે.

ટોક્યોમાં તેમના જાપાની સમકક્ષ શિગેરુ ઇશિબા સાથેની વાતચીત બાદ સંયુક્ત બ્રીફિંગ દરમિયાન વડા પ્રધાન મોદીએ ભારતીય અને જાપાની અવકાશ એજન્સીઓ વચ્ચે સહયોગની જાહેરાત કરી. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જાપાનના વડા પ્રધાન ઇશિબા સાથેની વાતચીત બાદ કહ્યું કે અમે આગામી દાયકા માટે સહયોગ માટે એક રોડમેપ તૈયાર કર્યો છે. આજે અમારી ચર્ચાઓ ઉપયોગી અને હેતુપૂર્ણ રહી.

તેમણે કહ્યું કે તેઓ બંને સંમત થયા કે વિશ્વની બે સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થાઓ અને જીવંત લોકશાહી તરીકે, અમારી ભાગીદારી ફક્ત આપણા બંને દેશો માટે જ નહીં પરંતુ વૈશ્વિક શાંતિ અને સ્થિરતા માટે પણ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે.

10 વર્ષમાં જાપાનથી ભારતમાં 10 ટ્રિલિયન યેનનું રોકાણ

ઈશિબા સાથે આવેલા મોદીએ તેમના મીડિયા નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે અમે આગામી 10 વર્ષમાં જાપાનથી ભારતમાં 10 ટ્રિલિયન યેનનું રોકાણ કરવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે.

આજે સવારે ટોક્યો પહોંચેલા વડા પ્રધાને કહ્યું કે ભારત-જાપાન સહયોગ વૈશ્વિક શાંતિ અને સ્થિરતા માટે મહત્વપૂર્ણ છે અને બંને પક્ષોએ ભાગીદારીમાં “નવા અને સુવર્ણ પ્રકરણ” માટે મજબૂત પાયો નાખ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે અમે રોકાણ, નવીનતા અને આર્થિક સુરક્ષા સહિત ઘણા ક્ષેત્રોમાં સહયોગ માટે 10 વર્ષનો રોડમેપ તૈયાર કર્યો છે.

