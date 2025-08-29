એશિયા કપ : ભારતે જીત સાથે શરૂઆત કરી

શુક્રવારે એશિયન કપ હોકી ટુર્નામેન્ટમાં ભારતે જીત સાથે શરૂઆત કરી. ભારતીય હોકી ટીમે પૂલ A મેચમાં કેપ્ટન હરમનપ્રીત સિંહના ત્રણ ગોલને કારણે ચીનને 4-3થી હરાવ્યું. હરમનપ્રીત ઉપરાંત, ભારત માટે જુગરાજ સિંહે પણ ગોલ કર્યા. ચીન માટે ડુ શિહાઓ (12′), ચેન બેનહાઈ (35′) અને ગાઓ જિશેંગ (42′) એ ગોલ કર્યા.
પ્રથમ ક્વાર્ટર પછી 0-1 થી પાછળ રહ્યા બાદ, ભારતે બે મિનિટમાં બે ગોલ કરીને હાફ ટાઇમ સુધીમાં 2-1 ની લીડ મેળવી. હરમનપ્રીતે 20મી, 33મી અને 47મી મિનિટમાં પેનલ્ટી કોર્નરથી ગોલ કર્યા, જ્યારે જુગરાજ સિંહે 18મી મિનિટે ગોલ કર્યા.
𝗚𝗼𝗮𝗹𝘀 𝗚𝗮𝗹𝗼𝗿𝗲! 🤩
India and China served up a mouth-watering match to wrap up the opening day’s proceedings at the Hero Asia Cup, Rajgir, Bihar, 2025.
🇮🇳 4-3 🇨🇳#HockeyIndia #IndiaKaGame #HumSeHaiHockey #HeroAsiaCupRajgir pic.twitter.com/rh9TRFL2WG
— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 29, 2025
ચીન માટે ડુ શિન્હાઓ (12મી), ચેન બેનહાઈ (35મી મિનિટ) અને ગાઓ જિશેંગ (42મી મિનિટ) એ ગોલ કર્યા. પહેલા ક્વાર્ટરમાં એક ગોલથી પાછળ રહ્યા બાદ, ભારતે બીજા ક્વાર્ટરમાં બે મિનિટમાં બે ગોલ કરીને હાફ ટાઇમ સુધીમાં 2-1ની લીડ મેળવી લીધી.
કેપ્ટન હરમનપ્રીતે બીજા હાફની ત્રીજી મિનિટમાં બીજો ગોલ કર્યો. બે મિનિટ પછી જ ચીને વળતો હુમલો કરીને ગોલ કર્યો. છેલ્લા ક્વાર્ટરમાં બંને ટીમો બરાબરી પર હતી પરંતુ હરમનપ્રીતે 47મી મિનિટે પેનલ્ટી કોર્નરને ગોલમાં રૂપાંતરિત કરીને ભારતને જીત અપાવી.