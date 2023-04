PM મોદીએ ઋષિ સુનક સાથે ફોન પર વાત કરી

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુરુવારે યુકેના વડા પ્રધાન ઋષિ સુનક સાથે ફોન પર વાતચીત કરી હતી. આ દરમિયાન ઋષિ સુનકે ભારતની અધ્યક્ષતામાં ચાલી રહેલા G20 કોન્ફરન્સ માટે બ્રિટનના સંપૂર્ણ સમર્થનનો પુનરોચ્ચાર કર્યો હતો.પીએમ મોદી અને સુનક વચ્ચેની વાતચીતમાં આર્થિક ભાગેડુઓના પ્રત્યાર્પણ અને લંડનમાં ભારતીય હાઈ કમિશન પર હુમલા સહિત ઘણા મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ સામે આવ્યા હતા. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે વડાપ્રધાન મોદીએ બ્રિટિશ પીએમ ઋષિ સુનક સાથે ફોન પર વાતચીતમાં આર્થિક ગુનેગારોની પરત ફરવાની પ્રગતિની માંગ કરી હતી. આ સાથે પીએમ મોદીએ સુનક સાથે બ્રિટનમાં ભારતીય રાજદ્વારી સુવિધાઓની સુરક્ષાનો મુદ્દો પણ ઉઠાવ્યો હતો. પીએમએ બ્રિટનમાં ભારત વિરોધી તત્વો સામે કડક કાર્યવાહીની પણ માંગ કરી છે.

Pleased to speak with UK PM @RishiSunak. Extended Baisakhi greetings to him, and new year greetings to the vibrant Indian community in the UK. We reviewed progress on a number of issues to further strengthen India-UK Comprehensive Strategic Partnership, including FTA.

— Narendra Modi (@narendramodi) April 13, 2023