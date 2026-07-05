સાણંદમાં PM મોદીએ પંચાયત સિરીઝનો ડાયલોગ માર્યો

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ Saturday ના રોજ ગુજરાતના સાણંદમાં આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં પોતાના સંબોધન દરમિયાન પ્રખ્યાત વેબ સિરીઝ ‘પંચાયત’ના લોકપ્રિય સંવાદ “સુન રહે હો ન, વિનોદ” નો ઉપયોગ કર્યો હતો. વડાપ્રધાનના મોઢેથી આ મીમ ડાયલોગ સાંભળતાની સાથે જ કાર્યક્રમમાં હાજર તમામ લોકો અને મંચ પર બેઠેલા મહાનુભાવો જોરજોરથી હસી પડ્યા હતા અને આખો પંડાલ તાળીઓના ગડગડાટથી ગુંજી ઉઠ્યો હતો. પીએમ મોદી સાણંદમાં ‘સીજી સેમી આઉટસોર્સ્ડ સેમિકન્ડક્ટર એસેમ્બલી એન્ડ ટેસ્ટ’ (CG Semi Outsourced Semiconductor Assembly and Test) સુવિધાનું ઉદ્ઘાટન કરવા પહોંચ્યા હતા.
વેલ્લાયન સુબૈયાએ કર્યો ગુજરાતી કહેવતોનો ઉપયોગ
આ ખાસ પ્રસંગે ‘સીજી પાવર એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સોલ્યુશન્સ’ના ચેરમેન વેલ્લાયન સુબૈયાએ પોતાના ભાષણમાં બે પ્રખ્યાત ગુજરાતી કહેવતોનો ઉપયોગ કર્યો હતો. તેમણે સરકારના વિકાસના વિઝનની પ્રશંસા કરતા કહ્યું કે, ‘સરકારનો દૃષ્ટિકોણ એકદમ સ્પષ્ટ છે અને હવે ઉદ્યોગ જગતની જવાબદારી છે કે તે જ દિશામાં આગળ વધે.’ તેમણે આગળ કહ્યું, “નિશાન ચૂક માફ, પણ નહીં માફ નીચું નિશાન” (એટલે કે ઊંચા લક્ષ્યને પ્રાપ્ત ન કરી શકવું માફ કરી શકાય, પરંતુ નાનું લક્ષ્ય નક્કી કરવું માફ ન કરી શકાય). સુબૈયાએ ખાતરી આપી હતી કે ઉદ્યોગ જગત પણ પોતાના લક્ષ્યો ક્યારેય નાના નહીં રાખે.
Sun rahe ho na BINOD😅 pic.twitter.com/CemkekgSnm
— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) July 4, 2026
સેમિકન્ડક્ટર ક્ષેત્રે ભારતનું મોટું કદમ: “કામ બોલે છે”
સુબૈયાએ દેશની પ્રગતિ વિશે વાત કરતા જણાવ્યું કે, ‘ભારતમાં બનેલી સેમિકન્ડક્ટર ચિપ્સની પ્રથમ ખેપ (Batch) જાપાન સ્થિત અમારા ભાગીદારોને મોકલવામાં આવી રહી છે. આ સાથે જ ભારત હવે વૈશ્વિક સેમિકન્ડક્ટર સપ્લાય ચેનનો એક મહત્વનો હિસ્સો બની ગયું છે.’ તેમણે બીજી કહેવતનો ઉપયોગ કરતા કહ્યું કે, ગુજરાતમાં એક કહેવત છે – “કામ બોલે છે”. આજે આપણી આ પ્રથમ ખેપ શબ્દો કરતાં વધુ અસરકારક રીતે આપણી સફળતાની વાર્તા કહી રહી છે.
પીએમ મોદીએ આપ્યો મજેદાર જવાબ
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાના સંબોધનમાં વેલ્લાયન સુબૈયા દ્વારા કહેવામાં આવેલી બંને ગુજરાતી કહેવતોનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. પીએમ મોદીએ કહ્યું, “સુબૈયા જીએ ગુજરાતીની એક કહેવત કહી – ‘નિશાન ચૂક માફ, પણ નહીં માફ નીચું નિશાન’. હું પણ ક્યારેય નાના લક્ષ્યો નથી રાખતો અને ન તો નાની વિચારસરણી રાખું છું. જો મારે કોઈ પ્રતિમા બનાવવી હોય, તો હું તેને દુનિયાની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા બનાવીશ.” વડાપ્રધાનનો આ ઈશારો સ્પષ્ટપણે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની ‘સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી’ (Statue of Unity) તરફ હતો.
ત્યારબાદ પીએમ મોદીએ સુબૈયાની બીજી કહેવતનો ઉલ્લેખ કરતા ડિજિટલ દુનિયાના ફેમસ મીમનો ઉપયોગ કર્યો અને કહ્યું, “અને સુબૈયા જીએ ‘કામ બોલે છે’ પણ કહ્યું… ‘સુન રહે હો ન, વિનોદ’… કામ બોલે છે.” પીએમ મોદીએ આ ડાયલોગ દ્વારા પોતાની સરકાર દ્વારા સ્વદેશી સેમિકન્ડક્ટર ઉદ્યોગની સ્થાપના માટે કરવામાં આવેલા કાર્યોને રેખાંકિત કર્યા હતા. ઓનલાઈન કન્ટેન્ટ ક્રિએટર્સ અને સોશિયલ મીડિયા પર વારંવાર વપરાતો આ સંવાદ પીએમ મોદીના મુખે સાંભળીને લોકો રોમાંચિત થઈ ગયા હતા.