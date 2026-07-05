ખામેનેઈના અંતિમ સંસ્કારમાં તેમના ત્રણ પુત્રો યુદ્ધ પછી પહેલીવાર જાહેરમાં જોવા મળ્યા

ઈરાનના દિવંગત સુપ્રીમ લીડર આયાતુલ્લા અલી ખામેનેઈના અંતિમ સંસ્કાર (નમાઝ-એ-જનાજા) માં લાખો લોકો શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે સડકો પર ઉતરી આવ્યા છે. તેહરાનના ઈમામ ખુમેની ગ્રાન્ડ મોસલ્લામાં આયોજિત પ્રાર્થના સભા દરમિયાન એક અત્યંત ભાવુક તસવીર સામે આવી છે, જેણે સમગ્ર વિશ્વનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. ખામેનેઈના ત્રણ પુત્રો – મસૂદ ખામેનેઈ, મેસમ ખામેનેઈ અને મુસ્તફા ખામેનેઈ – પિતાના તાબૂતની પાછળ એકસાથે ઉભેલા જોવા મળ્યા હતા. અમેરિકા અને ઈઝરાયેલના વિનાશક હુમલામાં ખામેનેઈની હત્યા બાદ આ ત્રણેય ભાઈઓ પહેલીવાર જાહેરમાં એકસાથે દેખાયા છે. જો કે, આ ભીડમાં ખામેનેઈના બીજા નંબરના પુત્ર અને ઈરાનના વર્તમાન સુપ્રીમ લીડર મોજતબા ખામેનેઈ ગેરહાજર રહ્યા હતા.
ઈરાની ધ્વજમાં લિપેટાયું તાબૂત, મસૂદ ખામેનેઈ ભાવુક થયા
સરકારી ટેલિવિઝન પર પ્રસારિત થયેલા દ્રશ્યોમાં જોવા મળ્યું હતું કે અલી ખામેનેઈનું તાબૂત ઈરાનના રાષ્ટ્રીય ધ્વજમાં લિપેટાયેલું હતું અને તેની ઉપર કાળી પાઘડી રાખવામાં આવી હતી. આ તાબૂતને February માં ઈઝરાયેલી હુમલામાં માર્યા ગયેલા પરિવારના અન્ય 4 સભ્યોના તાબૂત સાથે રાખવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ખામેનેઈની એક સગીર પૌત્રી પણ સામેલ હતી. આ પ્રાર્થના સભામાં ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાન, સંસદ અધ્યક્ષ મહોમ્મદ બગેર ગાલિબફ અને ઈસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC) ના કમાન્ડર-ઈન-ચીફ અહમદ વાહિદી પણ હાજર રહ્યા હતા. સરકારી અધિકારીઓના અંદાજ મુજબ સમગ્ર દેશમાં ચાલી રહેલા શોક કાર્યક્રમોમાં 1 કરોડથી વધુ લોકો સામેલ થશે.
મોજતબાની ગેરહાજરીથી ચિંતા વધી
બીજી તરફ, વર્તમાન સુપ્રીમ લીડર મોજતબા ખામેનેઈની ગેરહાજરી ચર્ચા અને ચિંતાનો વિષય બની છે. March માં પિતાના અવસાન બાદ તેમણે ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર તરીકેનું પદ સંભાળ્યું હતું, પરંતુ ત્યારથી તેઓ કોઈ સાર્વજનિક કાર્યક્રમમાં દેખાયા નથી કે કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આપ્યું નથી. અહેવાલો અનુસાર, February માં થયેલા હવાઈ હુમલામાં મોજતબા ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા, જેમાં તેમના પગ અને ચહેરા પર ગંભીર ઈજાઓ થઈ હતી. ન્યૂયોર્ક ટાઈમ્સના અહેવાલ મુજબ, ઈઝરાયેલી ગુપ્તચર એજન્સીઓ તરફથી સંભવિત ખતરાને ધ્યાનમાં રાખીને IRGC ના અધિકારીઓએ તેમને જાહેર કાર્યક્રમોથી દૂર રહેવાની સલાહ આપી છે.
1 સપ્તાહનો રાષ્ટ્રીય શોક, 9 July ના રોજ દફનવિધિ
ઈરાન સરકારે અલી ખામેનેઈના સન્માનમાં 7 દિવસનો રાષ્ટ્રીય શોક જાહેર કર્યો છે. વર્ષ 1989 થી February 2026 સુધી દેશનું નેતૃત્વ કરનાર 86 વર્ષીય ખામેનેઈનું અવસાન February માં ઈઝરાયેલી હવાઈ હુમલામાં થયું હતું. Saturday ના રોજ તેમના તાબૂતને કાચની પેટીમાં લોકોના દર્શનાર્થે રાખવામાં આવ્યું હતું. Monday ના રોજ આ જનાજાને તેહરાનની સડકો પર ફેરવવામાં આવશે. ઈરાનના 5 શહેરો ઉપરાંત ઈરાકના પ્રમુખ શિયા તીર્થસ્થળો પર પણ તાબૂતને લઈ જવાની યોજના છે. આ શોક કાર્યક્રમ 9 July ના રોજ મશહદ સ્થિત પવિત્ર ઈમામ રઝા તીર્થમાં અંતિમ દફનવિધિ સાથે પૂર્ણ થશે.