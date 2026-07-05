ઈરાનમાં ખામેનેઈના જનાજામાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વિરૂદ્ધ ભડકાઉ નારા લાગ્યા

ઈરાનના દિવંગત સુપ્રીમ લીડર આયાતુલ્લા અલી ખામેનેઈના જનાજા (અંતિમ સંસ્કાર) દરમિયાન રાજધાની તેહરાનની સડકો પર રવિવારે (Sunday) જનમેદનીનો એક અભૂતપૂર્વ ઘોડાપૂર જોવા મળ્યો હતો. આ શોક સભા અને જનાજા દરમિયાન સમગ્ર ઈરાની જનતામાં અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પ્રત્યે ભારે ગુસ્સો અને આક્રોશ જોવા મળ્યો હતો. ખામેનેઈના અંતિમ સંસ્કાર દરમિયાન માહોલ ત્યારે વધુ ગરમાયો જ્યારે મંચનું સંચાલન કરી રહેલા એક આયોજકે સરેઆમ અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને જાનથી મારી નાખવાની અપીલ કરી હતી.
સત્તાવાર મંચ પરથી ટ્રમ્પના મોતનું આહ્વાન
ન્યૂઝ એજન્સીના અહેવાલ મુજબ, ખામેનેઈના અવસાન પછી આ પ્રથમ એવો મોકો છે જ્યારે ઈરાનના કોઈ સત્તાવાર સરકારી મંચ પરથી સીધા જ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના મોતની માંગ કરવામાં આવી હોય. મંચ પરથી આ નારા ગૂંજતાની સાથે જ જનાજામાં હાજર લાખોની ભીડે જોરજોરથી બૂમો પાડીને આ વાતનું સમર્થન કર્યું હતું. ઉલ્લેખનીય છે કે આ જ વર્ષે 28 February ના રોજ અમેરિકા અને ઈઝરાયેલના એક સંયુક્ત હુમલામાં 86 વર્ષના આયાતુલ્લા અલી ખામેનેઈનું મોત નીપજ્યું હતું. આ ઘટના બાદ જ અમેરિકા-ઈઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધની શરૂઆત થઈ ગઈ હતી.
કવિ મોહમ્મદ રસુલીએ લગાવ્યા નારા
જનાજા દરમિયાન લાઉડસ્પીકર પર મોહમ્મદ રસુલી નામના એક પ્રખ્યાત ઈરાની કવિએ કમાન સંભાળી હતી. રસુલીએ પહેલા તો ભીડ પાસે ‘અમેરિકા મુર્દાબાદ’ અને ‘ઈઝરાયેલ મુર્દાબાદ’ ના તેમના પરંપરાગત નારા લગાવડાવ્યા હતા, પરંતુ તેના તરત જ બાદ તેમણે સીધા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વિરુદ્ધ ભડકાઉ નારેબાજી શરૂ કરી દીધી હતી. મંચ પરથી ખુલ્લી ધમકી આપતા રસુલીએ અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિનો ઉલ્લેખ કરીને ભીડને પૂછ્યું, “દુનિયાનો સૌથી ખરાબ માણસ હજુ સુધી જીવતો કેમ છે?” આ નિવેદન સાંભળતા જ ત્યાં હાજર લાખો લોકોએ ભારે હોબાળો મચાવી પોતાની સહમતી દર્શાવી હતી.
સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો વાયરલ
આ દરમિયાન સોશિયલ મીડિયા પર પણ એક વીડિયો ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં એક વ્યક્તિ રડતા અને બૂમો પાડતા કહી રહ્યો છે કે, ‘જેણે અમારા ઈમામને માર્યા છે, તેને આપણે કેમ નથી મારી નાખતા? આ આપણી ફરજ છે. જો આપણે તમારા કાતિલને નહીં મારીએ, તો આગળ આપણા માટે માત્ર કફન જ બચશે. હું તમારા લોહીના સોગંદ ખાઉં છું કે અમે ટ્રમ્પને મારી નાખીશું.’ જો કે, આ વીડિયોમાં દેખાતો વ્યક્તિ કવિ રસુલી જ છે કે કોઈ અન્ય, તે હજુ સુધી સ્પષ્ટ થઈ શક્યું નથી.
તેહરાનની સડકો પર કાળો સમુદ્ર ઉમટ્યો
શનિવારની સરખામણીએ રવિવારે તેહરાનની સડકો પર ઘણી વધારે ભીડ જોવા મળી હતી. કાળા કપડામાં સજ્જ લાખો લોકો ખામેનેઈની તસવીરો, બેનરો અને ઝંડા લઈને આગળ વધી રહ્યા હતા. ભીડમાં ઘણા લોકો એવા પોસ્ટરો પણ હાથમાં લઈને ઉભા હતા જેના પર ટ્રમ્પને મારી નાખવાની વાતો લખેલી હતી. હાલમાં સમગ્ર ઈરાનની દિવાલો પર અને સડકો પર ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ઈઝરાયેલના વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહુને મારી નાખવાની માંગ કરતા પોસ્ટરો અને ગ્રેફિટી (દિવાલો પર લખાયેલા નારા) સ્પષ્ટપણે જોવા મળી રહ્યા છે.