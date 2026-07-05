આમિર ખાને 60 વર્ષની ઉંમરે કર્યા ત્રીજા લગ્ન

બોલિવૂડના સુપરસ્ટાર આમિર ખાને ત્રીજી વખત લગ્ન કરીને સૌને ચોંકાવી દીધા છે. આમિર ખાને પોતાની ગર્લફ્રેન્ડ ગૌરી સ્પ્રેટ (Gauri Spratt) સાથે મુંબઈના બાંદ્રા સ્થિત પોતાના નિવાસસ્થાને કોર્ટ મેરેજ કરી લીધા છે. મુંબઈમાં પડી રહેલા ભારે વરસાદની વચ્ચે શનિવારે જ આમિર ખાનનું ઘર રોશનીથી ઝગમગી ઉઠ્યું હતું. હંમેશાની જેમ આમિર ખાને પોતાના આ લગ્નને પણ ખૂબ જ સિમ્પલ અને સાદાઈથી ભરપૂર રાખ્યા છે, જેમાં પરિવારના સભ્યો અને કેટલાક ખાસ મહેમાનો જ હાજર રહ્યા હતા. 60 વર્ષની ઉંમરે આમિર ખાને એક સફળ બિઝનેસવુમન ગૌરી સ્પ્રેટ સાથે લગ્ન કરીને પોતાના જીવનની નવી શરૂઆત કરી છે.
લગ્નમાં પહોંચ્યા આ ખાસ મહેમાનો
આમિર ખાનના આ લગ્ન સમારોહમાં બોલિવૂડ ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી વધારે લોકોને આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા નહોતા. આ ખાનગી સમારોહમાં આમિર ખાનનો આખો પરિવાર અને તેના નજીકના સંબંધીઓ જ જોવા મળ્યા હતા. આમિર ખાનની પહેલી પત્નીની દીકરી આયરા ખાન તેના પતિ નૂપુર શિખરે સાથે પિતાના લગ્નમાં પહોંચી હતી. આ ઉપરાંત મોટો દીકરો જુનૈદ ખાન પણ પિતાના લગ્નનો સાક્ષી બન્યો હતો. રમતગમત જગતમાંથી જાણીતા ક્રિકેટર ઈરફાન પઠાણ આ લગ્નમાં સામેલ થયા હતા, જ્યારે રાજનીતિ જગતમાંથી આમિરના નજીકના મિત્ર અને MNS પ્રમુખ રાજ ઠાકરે પણ આ લગ્નનો હિસ્સો બન્યા હતા. આ સિવાય ફિલ્મ ‘લગાન’ માં બાઘાનું પાત્ર ભજવનાર અભિનેતા અમીન હાજી પણ લગ્નમાં હાજર રહ્યા હતા.
આમિર ખાનના અગાઉના લગ્ન અને સંબંધો
સુપરસ્ટાર આમિર ખાને પોતાના જીવનમાં અત્યાર સુધીમાં 3 લગ્ન કર્યા છે:
રીના દત્તા (1986 – 2002): આમિર ખાને પહેલા લગ્ન વર્ષ 1986 માં રીના દત્તા સાથે કર્યા હતા. આ લગ્ન 16 વર્ષ સુધી ચાલ્યા બાદ વર્ષ 2002 માં બંનેના છૂટાછેડા થયા હતા. આ લગ્નથી તેમને બે બાળકો છે – દીકરો જુનૈદ (જે હવે અભિનેતા બની ગયો છે) અને દીકરી આયરા ખાન (જે સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સર છે).
કિરણ રાવ (2005 – 2021): આમિર ખાને બીજા લગ્ન વર્ષ 2005 માં કિરણ રાવ સાથે કર્યા હતા. આ લગ્ન 15 વર્ષ સુધી ચાલ્યા બાદ વર્ષ 2021 માં બંને પરસ્પર સહમતીથી અલગ થઈ ગયા હતા. આ લગ્નથી તેમને આઝાદ નામનો એક દીકરો છે.
ગૌરી સ્પ્રેટ (2026): હવે વર્ષ 2026 માં આમિરે ગૌરી સ્પ્રેટ સાથે ત્રીજી વાર ઘર વસાવ્યું છે.
ખાસ અને સરાહનીય બાબત એ છે કે આમિર ખાનના પોતાની બંને પૂર્વ પત્નીઓ સાથે ખૂબ જ સારા સંબંધો અને તાલમેલ છે અને તેઓ અવારનવાર અનેક પ્રસંગોએ સાથે જોવા મળે છે. આમિર અને ગૌરીના લગ્નની પ્રથમ તસવીરો સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહી છે અને ચાહકો તેમને શુભેચ્છા પાઠવી રહ્યા છે.