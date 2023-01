PM મોદીએ બાલ ઠાકરે ક્લિનિકનું ઉદ્ઘાટન કર્યું

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુરુવારે મુંબઈમાં અનેક પ્રોજેક્ટનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. આ દરમિયાન તેમણે કહ્યું કે આજે વિશ્વને ભારતના સંકલ્પોમાં વિશ્વાસ છે. આ સિવાય તેમણે કહ્યું કે એકનાથ શિંદે અને દેવેન્દ્ર ફડનીસના એક સાથે આવવાથી મહારાષ્ટ્રમાં કામ ઝડપથી ચાલી રહ્યું છે.

In 2019, you (PM) said here that the double-engine govt changed Maharashtra & asked that the Govt be brought back to power. Trusting you, people brought back the govt. But some people indulged in foul play & for 2.5 yrs, there was a Govt not of liking of people: Maharashtra Dy CM pic.twitter.com/ezBwLWJ9nr — ANI (@ANI) January 19, 2023

પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે વિશ્વમાં ભારત પ્રત્યે ઘણી સકારાત્મકતા છે કારણ કે ભારત તેની ક્ષમતાનો ખૂબ સારી રીતે ઉપયોગ કરી રહ્યું છે. તેમણે દાવો કર્યો કે અમે તે સમય પણ જોયો છે જ્યારે ગરીબ કલ્યાણ માટેના પૈસા કૌભાંડોમાં ગયા હતા. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે છેલ્લી સદીનો લાંબો સમય માત્ર ગરીબી પર ચર્ચા કરવામાં અને દુનિયા પાસેથી મદદ માંગવામાં વીત્યો.

People of Maharashtra are fortunate. PM Modi will inaugurate (various projects & two lines of Mumbai metro) today. A few people wanted that PM Modi does not get to do this, but just the opposite is happening. MVA Govt had halted development works in Maharashtra: CM Eknath Shinde pic.twitter.com/wzoO8nApj0 — ANI (@ANI) January 19, 2023

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે અહીંના વિકાસમાં સ્થાનિક સંસ્થા (BMC) ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. બજેટની કોઈ કમી નથી, તેનો ઉપયોગ વિકાસ માટે થવો જોઈએ. ભ્રષ્ટાચાર હશે તો અહીંનું ભવિષ્ય કેવી રીતે ઉજ્જવળ હશે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે ભાજપ અને એનડીએની સરકાર વિકાસની આગળ રાજનીતિ કરવા દેતી નથી. અમે વિકાસ પર બ્રેક લગાવતા નથી પરંતુ મહારાષ્ટ્રમાં આ પહેલા અમે જોયું છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે અગાઉ એટલે કે થોડા સમય માટે ડબલ એન્જિન સરકારની ગેરહાજરીમાં ઈંડું નાખ્યું હતું. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે વર્ષ 2014 સુધી મુંબઈમાં મેટ્રો માત્ર 10-11 કિલોમીટર જ ચાલતી હતી. સરકાર આવતાની સાથે જ ડબલ એન્જિન ઝડપથી વિસ્તર્યું છે.

Mumbai, Maharashtra | Prime Minister Narendra Modi inaugurates two lines of the Mumbai metro. Governor Bhagat Singh Koshyari, CM Eknath Shinde, Deputy CM Devendra Fadnavis and others present at the event. pic.twitter.com/7KKrTDzORN — ANI (@ANI) January 19, 2023

શું કહ્યું મુંબઈની ભૂમિકા?

પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે મુંબઈ માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ મેટ્રો હોવી જોઈએ, છત્રપતિ શિવાજી ટર્મિનસના આધુનિકીકરણનું કામ, રસ્તાઓના સુધારણાનો વિશાળ પ્રોજેક્ટ અને બાળાસાહેબ ઠાકરેના નામે 20 અપલા દાવખાનાનું ઉદઘાટન, આ શહેરને વધુ સુંદર બનાવશે. બનાવવામાં તે મોટી ભૂમિકા ભજવશે. તેણે એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે મુંબઈને નવજીવન આપવા જઈ રહ્યું છે.

Maharashtra | Prime Minister Narendra Modi launches various development projects in Mumbai. pic.twitter.com/Lc5kwkhVGS — ANI (@ANI) January 19, 2023

‘ઉદ્ધવ ઠાકરેએ બદલો લીધો’

મહારાષ્ટ્રના ડેપ્યુટી સીએમ દેવેન્દ્ર ફડણવીસે કહ્યું કે 2019માં પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું હતું કે ડબલ એન્જિનની સરકાર હોવી જોઈએ. તમે અમારા પર વિશ્વાસ કર્યો અને વોટ આપ્યો પરંતુ તેમણે (ઉદ્ધવ ઠાકરે) પક્ષ બદલીને છ વર્ષ માટે સરકાર બનાવી. આ પછી બાળાસાહેબ ઠાકરેમાં માનનારા એકનાથ શિંદેએ હિંમત બતાવી અને ફરી રાજ્યમાં જનતાની પસંદગીની સરકાર બની.

For the first time after independence, India is daring to dream big & fulfil them. A long period in last century was spent discussing poverty, seeking help from world & living somehow.For the 1st time in history of independent India, world trusts India's resolutions: PM in Mumbai pic.twitter.com/MzKlwWijXC — ANI (@ANI) January 19, 2023

શું કહ્યું એકનાથ શિંદે?

મહારાષ્ટ્રના સીએમ એકનાથ શિંદેએ કહ્યું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ અહીં ઘણા પ્રોજેક્ટનું ઉદ્ઘાટન કર્યું પરંતુ કેટલાક લોકો ઇચ્છતા ન હતા. જણાવી દઈએ કે પીએમ મોદીએ મુંબઈમાં લગભગ 38,800 કરોડ રૂપિયાના પ્રોજેક્ટનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું.