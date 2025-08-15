PM મોદીએ પહેલી નોકરી પર 15 હજાર થી લઈ GSTમાં ફેરફાર જેવી મોટી જાહેરાત કરી

સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ઘણી મોટી જાહેરાતો કરી. તેમણે યુવાનો માટે રોજગાર યોજનાઓમાં GSTમાં ફેરફારની ભેટ આપી. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કૃષિ ક્ષેત્રથી લઈને ભાષા અને આત્મનિર્ભર ભારત સુધી મોટી જાહેરાતો કરી. ચાલો જાણીએ PM મોદીએ કઈ જાહેરાતો કરી…?
દિવાળી પર ભેટ મળશે, GST દર બદલાશે
PM મોદીએ કહ્યું કે અમે આ દિવાળી પર એક મોટો સુધારો કરવા જઈ રહ્યા છીએ. છેલ્લા આઠ વર્ષમાં, અમે GST દ્વારા કર પ્રણાલીને સરળ બનાવી છે. આઠ વર્ષ પછી, સમયની માંગ એ છે કે આપણે તેની સમીક્ષા કરીએ. અમે તેની સમીક્ષા કરી. રાજ્યો સાથે વાત કરી. અમે આગામી પેઢીના GST સુધારા લાવી રહ્યા છીએ. ખૂબ મોટી સુવિધા ઊભી થશે. આપણા ઉદ્યોગોને મોટો ફાયદો થશે. રોજિંદા વસ્તુઓ સસ્તી થશે, જે અર્થતંત્રને મોટો વેગ આપશે.
પ્રધાનમંત્રી વિકાસ ભારત રોજગાર યોજના લાગુ
યુવાનો માટે 1 લાખ કરોડ રૂપિયાની યોજના લાગુ કરવામાં આવી. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આજે પ્રધાનમંત્રી વિકાસ ભારત રોજગાર યોજના લાગુ કરવામાં આવી રહી છે. આ યોજના હેઠળ ખાનગી ક્ષેત્રમાં પહેલી નોકરી મેળવનાર પુત્ર કે પુત્રીને સરકાર દ્વારા 15,000 રૂપિયા આપવામાં આવશે. વધુ રોજગાર ઉત્પન્ન કરતી કંપનીઓને પણ પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે. આ યોજના લગભગ 3.5 કરોડ યુવાનો માટે રોજગારની તકો ઉભી કરશે.
ડીપ વોટર એક્સપ્લોરેશન મિશન
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ભારત એક નવું મિશન શરૂ કરવા જઈ રહ્યું છે. ભારત ડીપ વોટર એક્સપ્લોરેશન મિશન શરૂ કરવા જઈ રહ્યું છે. ઉર્જા ક્ષેત્રમાં આત્મનિર્ભર બનવા માટે આ અમારી મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત છે. આ દ્વારા, અમે સમુદ્ર નીચે તેલ અને ગેસના ભંડાર શોધવા તરફ કામ કરીશું.
રાષ્ટ્રીય ક્રિટિકલ મિનરલ મિશન
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આજે વિશ્વ ક્રિટિકલ મિનરલ્સ પ્રત્યે સતર્ક બન્યું છે. ક્રિટિકલ મિનરલ્સમાં આત્મનિર્ભરતા પણ આપણા માટે જરૂરી છે. ક્રિટિકલ મિનરલ્સ સંરક્ષણ, ટેકનોલોજી વગેરે ક્ષેત્રોમાં ખૂબ મોટી ભૂમિકા ભજવે છે. તેથી, અમે રાષ્ટ્રીય ક્રિટિકલ મિનરલ મિશન શરૂ કર્યું છે. 1200થી વધુ સ્થળોએ શોધખોળ અભિયાન ચાલી રહ્યું છે. અમે ક્રિટિકલ મિનરલ્સની દિશામાં પણ આત્મનિર્ભર બનવા તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ.
મેડ ઇન ઇન્ડિયા જેટ એન્જિન
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ભારત એક આધુનિક ઇકોસિસ્ટમ બનાવી રહ્યું છે. આ ઇકોસિસ્ટમ દેશને દરેક ક્ષેત્રમાં આત્મનિર્ભર બનાવશે. આજે હું યુવા વૈજ્ઞાનિકો, ઇજનેરો અને દેશ સરકારના તમામ વિભાગોને અપીલ કરું છું કે શું આપણી પાસે મેડ ઇન ઇન્ડિયા ફાઇટર જેટ માટે આપણું પોતાનું જેટ એન્જિન હોવું જોઈએ કે નહીં.
ટાસ્ક ફોર્સની રચના
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે અમે આગામી પેઢીના સુધારણા માટે એક ટાસ્ક ફોર્સ બનાવવાનું નક્કી કર્યું છે. વર્તમાન નીતિઓ 21x`મી સદી અને વર્તમાન વાતાવરણ અનુસાર તૈયાર થવી જોઈએ. અમે એક ટાસ્ક ફોર્સની રચના કરી છે જેથી ખાતરી કરી શકાય કે તેનું કાર્ય સમયસર થાય. આ ટાસ્ક ફોર્સ તમામ પ્રકારના ઉદ્યોગો માટે કામ સરળ બનાવશે.
પ્રધાનમંત્રી ધનધાન્ય કૃષિ યોજના
પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે અમે પ્રધાનમંત્રી ધનધાન્ય કૃષિ યોજના શરૂ કરી છે. અમે એવા 100 જિલ્લાઓ ઓળખી કાઢ્યા છે જ્યાં ખેતી નબળી છે. આ યોજના દ્વારા, અમે તે 100 જિલ્લાઓમાં ખેતી સુધારવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. ભારતના માછીમારો, પશુપાલકોને લગતી કોઈપણ હાનિકારક નીતિ સામે મોદી દિવાલની જેમ ઉભા છે.
જ્ઞાન ભારતમ યોજના
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે જેટલી વધુ ભાષાઓનો વિકાસ થશે, તેટલું જ આપણા જ્ઞાનને વધુ શક્તિ મળશે. જ્યારે ડેટાનો યુગ છે, ત્યારે આ ભાષાઓ પણ વિશ્વને શક્તિ આપી શકે છે. દરેક વ્યક્તિએ આપણી બધી ભાષાઓ માટે કામ કરવું જોઈએ. જ્ઞાન ભારતમ યોજના હેઠળ, જ્યાં પણ હસ્તલિખિત ગ્રંથો, હસ્તપ્રતો, જૂના દસ્તાવેજો છે, અમે તેમને આગળ લાવવા માટે ટેકનોલોજીના આધારે કામ કરી રહ્યા છીએ.
હાઈ પાવર્ડ ડેમોગ્રાફી મિશન
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે એક ષડયંત્ર હેઠળ, એક સુનિયોજિત ષડયંત્ર હેઠળ, દેશની ડેમોગ્રાફી બદલવામાં આવી રહી છે. એક નવા સંકટના બીજ વાવી રહ્યા છે. આ ઘુસણખોરો મારા દેશના યુવાનોની આજીવિકા છીનવી રહ્યા છે. આ ઘુસણખોરો મારા દેશની બહેનો અને દીકરીઓને નિશાન બનાવી રહ્યા છે. આ ઘુસણખોરો આદિવાસીઓના ઘરોમાં ઘૂસી રહ્યા છે અને તેમની જમીન પર કબજો કરી રહ્યા છે. એટલા માટે અમે હાઇ પાવર્ડ ડેમોગ્રાફી મિશન શરૂ કરી રહ્યા છીએ.
મિશન સુદર્શન ચક્ર
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આગામી 10 વર્ષમાં, એટલે કે 2035 સુધીમાં, દેશના તમામ મહત્વપૂર્ણ સ્થળોને નવી ટેકનોલોજી પ્લેટફોર્મ દ્વારા સંપૂર્ણ સુરક્ષા કવચ આપવામાં આવશે. હું આ માટે રાષ્ટ્રીય કવચ 2035 સુધી લંબાવવા માંગુ છું. હવે દેશ મિશન સુદર્શન ચક્ર શરૂ કરશે. આ સુદર્શન ચક્ર, એક શક્તિશાળી શસ્ત્ર પ્રણાલી, ફક્ત દુશ્મનના હુમલાને બેઅસર કરશે નહીં પરંતુ દુશ્મન સામે અનેક ગણી ઝડપથી બદલો પણ લેશે.