UAEમાં PM Modi: UAEમાં પહોંચ્યો રૂપિયો-UPI, હવે થઈ શકશે Rs. માં ચૂકવણી

ભારતીય ચલણ રૂપિયા અને સ્વદેશી પેમેન્ટ ટેક્નોલોજી UPI હવે UAE પહોંચી ગઈ છે. આ રીતે રૂપિયા અને UPIના આંતરરાષ્ટ્રીયકરણમાં વધુ એક નવી સિદ્ધિ ઉમેરાઈ છે. આ સાથે જ બંને દેશો વચ્ચે પેમેન્ટ કરવાનું સરળ બનશે.

આ બે મહત્વના કરારો પર કરવામાં આવી વાતચીત

રિઝર્વ બેંકે શનિવારે એક સત્તાવાર નિવેદનમાં આ અંગેના કરારની માહિતી આપી હતી. રિઝર્વ બેંકે કહ્યું કે તેણે સ્થાનિક ચલણ એટલે કે ભારતીય રૂપિયો અને UAE દિરહામમાં ક્રોસ બોર્ડર ટ્રાન્ઝેક્શનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે UAEની સેન્ટ્રલ બેંક સાથે કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. આ સિવાય પેમેન્ટ અને મેસેજિંગ સિસ્ટમને એકબીજા સાથે જોડવા પર પણ બે કેન્દ્રીય બેંકો વચ્ચે સમજૂતી થઈ છે.

Reserve Bank of India (RBI) and Central Bank of the UAE sign two MoUs to establish a Framework to Promote the use of local currencies for cross-border transactions and cooperation for interlinking their payment and messaging systems: RBI pic.twitter.com/XcPAj4Wk5z

— ANI (@ANI) July 15, 2023