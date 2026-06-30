સેશેલ્સની મુલાકાત દરમિયાન PM મોદીએ આપી અનેક ભેટ, કોને શું આપ્યું?

પૂર્વ આફ્રિકાના દેશ સેશેલ્સની મુલાકાત દરમિયાન પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ રાષ્ટ્રપતિ, સ્પીકર અને ઉપરાષ્ટ્રપતિને ભારતના સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક વારસાને પ્રતિબિંબિત કરતી ભેટો અર્પણ કરી. આ ભેટોમાં મુરાદાબાદની પિત્તળની હસ્તકલા અને ટોડા શાલનો સમાવેશ થાય છે.
PM નરેન્દ્ર મોદી પૂર્વ આફ્રિકાના દેશ સેશેલ્સ ની ત્રણ દિવસની મુલાકાત પૂર્ણ કરીને પરત ફર્યા છે.આ દરમિયાન તેમણે રાષ્ટ્રપતિ,સ્પીકર,ઉપરાષ્ટ્રપતિ અને અન્ય લોકોને ભેટો અર્પણ કરી. દરેક ભેટમાં ભારતીય માટીની સુગંધ સ્પષ્ટપણે અનુભવાતી હતી. તે ઉત્તરથી દક્ષિણ, પૂર્વથી પશ્ચિમ સુધી ભારતના રંગોને પ્રતિબિંબિત કરતી હતી.
સેશેલ્સના રાષ્ટ્રપતિને શું ભેટ આપવામાં આવી?
સેશેલ્સના રાષ્ટ્રપતિ ડૉ. પેટ્રિક હર્મિનીને મુરાદાબાદના કારીગરોની કારીગરીનું ઉદાહરણ રજૂ કરવામાં આવ્યું. ઉત્તર પ્રદેશના મુરાદાબાદની પ્રખ્યાત પિત્તળ કારીગરીમાંથી બનાવેલ કલાત્મક કાચબો ભારતની ઉત્કૃષ્ટ હસ્તકલા પરંપરાને રજૂ કરે છે. જટિલ કોતરણી અને આકર્ષક પૂર્ણાહુતિ સાથે આ કલાકૃતિ કાચબાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જેને ભારતીય ફિલસૂફીમાં શાણપણ, સ્થિરતા, ધીરજ અને દીર્ધાયુષ્યનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. આ ભેટ સેશેલ્સના પ્રતિષ્ઠિત અલ્ડાબ્રા જાયન્ટ કાચબા સાથે પણ જોડાય છે અને બંને દેશો વચ્ચે પ્રકૃતિ સંરક્ષણ અને મિત્રતાના સહિયારા મૂલ્યોને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
સંસદ અધ્યક્ષને ભેટમાં શું આપ્યું?
PM મોદીએ સંસદ અધ્યક્ષ અઝારીલ અર્નેસ્ટાને ટોડા ભરતકામવાળી શાલ ભેટમાં આપી. તમિલનાડુના નીલગિરિ પર્વતોમાં રહેતા ટોડા જાતિના પરંપરાગત ભરતકામનો ઉપયોગ કરીને બનાવેલ આ શાલ સફેદ સુતરાઉ કાપડ પર લાલ અને કાળા રંગની તેજસ્વી ડિઝાઇન ધરાવે છે. આ શાલ ટોડા સમુદાયની સાંસ્કૃતિક ઓળખ, પરંપરાઓ અને હસ્તકલા કૌશલ્યનું પ્રતીક છે. તે ભારતની સાંસ્કૃતિક વિવિધતા અને સ્વદેશી વારસાને પ્રતિબિંબિત કરે છે, જે સેશેલ્સની સાંસ્કૃતિક પરંપરાઓ જાળવવાની ભાવના સાથે પણ પડઘો પાડે છે.
સેશેલ્સના ઉપરાષ્ટ્રપતિ સેબેસ્ટિયન પિલ્લાઈને સિક્કિમ તરફથી એક ઓર્કિડ પેઇન્ટિંગ ભેટમાં આપવામાં આવ્યું હતું, જે સેવન સિસ્ટર્સમાંથી એક છે. સિક્કિમનું આ મનમોહક પેઇન્ટિંગમાં ભારતના રાષ્ટ્રીય પક્ષી, મોરને ઓર્કિડ ફૂલો વચ્ચે દર્શાવવામાં આવ્યું છે.
સેશેલ્સની પ્રથમ મહિલાને શું ભેટ આપવામાં આવી?
પીએમ મોદીએ રાષ્ટ્રપતિ હર્મિનીના પત્ની અને સેશેલ્સની પ્રથમ મહિલા વેરોનિક હર્મિનીને મહેશ્વરી સિલ્ક સ્ટોલ અને બિદ્રી હસ્તકલા ધરાવતું એક સુંદર બોક્સ ભેટમાં આપ્યું. મધ્યપ્રદેશના મહેશ્વરની પ્રખ્યાત મહેશ્વરી વણાટ પરંપરામાંથી બનાવેલા, આ સિલ્ક સ્ટોલ તેમના હળવા વજન, આકર્ષક ડિઝાઇન અને ઉત્કૃષ્ટ કારીગરી માટે જાણીતા છે.
બીજી ભેટ કર્ણાટકના બિદરની પ્રખ્યાત બિદ્રી ધાતુ કલામાંથી બનાવેલ એક બોક્સ હતું, જે કાળા ધાતુ પર તેના જટિલ ચાંદીના જડતરના કામ માટે જાણીતું છે. ઝીંક અને તાંબાના મિશ્રણમાંથી કોતરવામાં આવેલ, ચાંદીના તારથી જડાયેલ અને ખાસ ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા દ્વારા રચાયેલ આ હસ્તકલા ભારતીય ધાતુ કલાની અનન્ય પરંપરા અને કારીગરીનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે.
વડા પ્રધાન મોદીએ ઉપરાષ્ટ્રપતિ સેબેસ્ટિયન પિલ્લઈના પત્ની, બીજી મહિલા લીના પિલ્લઈને કાંજીવરમ સાડી ભેટમાં આપી. તમિલનાડુના કાંચીપુરમના વિશ્વ વિખ્યાત રેશમ વણકરોથી બનાવેલ આ ઉત્કૃષ્ટ રેશમનું કાપડ તેની ચમક, શક્તિ અને જટિલ ઝરી કામ માટે જાણીતું છે.