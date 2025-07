PM મોદીએ બ્રિટનથી દુનિયાને આપ્યો મોટો સંદેશ

ભારત અને બ્રિટન વચ્ચે મુક્ત વેપાર કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા છે. પીએમ મોદીએ તેમની યુકે મુલાકાત દરમિયાન પીએમ કીર સ્ટારમરને મળ્યા હતા અને આ કરારને ભારતના યુવાનો, ખેડૂતો, માછીમારો માટે ખાસ ફાયદાકારક ગણાવ્યો હતો. પીએમએ કહ્યું કે ‘આજે આપણા સંબંધોમાં એક ઐતિહાસિક દિવસ છે. મને ખુશી છે કે ઘણા વર્ષોની મહેનત પછી, આજે બંને દેશો વચ્ચે વ્યાપક આર્થિક અને વેપાર કરાર પૂર્ણ થયો છે. કેન્દ્રીય મંત્રી પિયુષ ગોયલે તેમના સમકક્ષ સાથે કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા.

‘યુકે બજારમાં નવી તકો ઉભી થશે’

મુક્ત વેપાર કરારને ફાયદાકારક ગણાવતા પીએમ મોદીએ કહ્યું, ‘એક તરફ, ભારતીય કાપડ, ફૂટવેર, રત્નો અને ઝવેરાત, સીફૂડ અને એન્જિનિયરિંગ માલને યુકેમાં વધુ સારી બજાર પહોંચ મળશે. ભારતના કૃષિ ઉત્પાદનો અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ ઉદ્યોગ માટે યુકે બજારમાં નવી તકો ઉભી થશે’

પીએમે કહ્યું, ‘આ કરાર ભારતના યુવાનો, ખેડૂતો, માછીમારો અને MSME ક્ષેત્ર માટે ખાસ ફાયદાકારક સાબિત થશે. બીજી તરફ, યુકેમાં બનેલા ઉત્પાદનો જેમ કે તબીબી ઉપકરણો અને એરોસ્પેસ ભાગો ભારતના લોકો અને ઉદ્યોગ માટે સુલભ અને સસ્તા દરે ઉપલબ્ધ થશે.’

A new chapter begins today in the India–UK economic partnership! The signing of the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) reflects our shared commitment to enhancing trade, driving inclusive growth and creating opportunities for farmers, women, youth, MSMEs, and… pic.twitter.com/FUOo4dkHLU

