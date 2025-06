ભારત અને કેનેડા વચ્ચેના સંબંધોમાં સુધારો, ખાલિસ્તાનીઓને ઝટકો

G-7 સમિટ પ્રસંગે PM મોદી અને કેનેડાના PM પણ મળ્યા હતા. બંનેએ એકબીજાનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું અને PM મોદીએ તેમને આમંત્રણ આપવા બદલ આભાર પણ વ્યક્ત કર્યો. બંને પ્રધાનમંત્રીઓ વચ્ચે ઘણા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ. આમાં, ભારત અને કેનેડા વચ્ચેના તણાવપૂર્ણ દ્વિપક્ષીય સંબંધોને સુધારવા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભરતા, કેનેડાના PM માર્ક કાર્ને અને PM નરેન્દ્ર મોદી નવા હાઇ કમિશનરોની નિમણૂક કરવા અને બંને દેશોના નાગરિકો માટે સંપૂર્ણ રાજદ્વારી સેવાઓ પુનઃસ્થાપિત કરવા સંમત થયા છે.

Had an excellent meeting with Prime Minister Mark Carney. Complimented him and the Canadian Government for successfully hosting the G7 Summit. India and Canada are connected by a strong belief in democracy, freedom and rule of law. PM Carney and I look forward to working closely… pic.twitter.com/QyadmnThwH

— Narendra Modi (@narendramodi) June 17, 2025