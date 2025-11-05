ભગવાન કરે કે… ગુરુ નાનક જયંતિ અને દેવ દિવાળી પર પીએમ મોદીએ શું કહ્યું?

પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ગુરુ નાનક દેવના પ્રકાશ પર્વ, કાર્તિક પૂર્ણિમા અને દેવ દિવાળી પર રાષ્ટ્રની પ્રજાને શુભેચ્છા પાઠવી છે. તેમજ તેમના ઉપદેશોને માનવતા માટે પ્રેરણાસ્ત્રોત ગણાવ્યા.

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ગુરુ નાનક દેવની જન્મજયંતિ અને કાર્તિક પૂર્ણિમા તથા દેવ દિવાળી નિમિત્તે રાષ્ટ્રને શુભેચ્છાઓ પાઠવી અને તેમના ઉપદેશોને માનવતા માટે પ્રેરણા સ્ત્રોત ગણાવ્યા. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ‘X’ પર એક પોસ્ટમાં પ્રધાનમંત્રી મોદીએ લખ્યું, “ગુરુ નાનક દેવજીનું જીવન અને સંદેશ માનવતાને માર્ગદર્શન આપે છે. કરુણા, સમાનતા, નમ્રતા અને સેવા પર આધારિત તેમના ઉપદેશો ખૂબ જ પ્રેરણાદાયક છે. ગુરુ નાનકજીની જન્મજયંતિ પર હાર્દિક શુભેચ્છાઓ. તેમનો દિવ્ય પ્રકાશ આપણી પૃથ્વીને હંમેશા પ્રકાશિત કરતો રહે.”

પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કાર્તિક પૂર્ણિમા અને દેવ દીપાવલી પર દેશવાસીઓને શુભેચ્છાઓ પાઠવી. બીજી એક પોસ્ટમાં તેમણે લખ્યું, “દેશભરમાં મારા પરિવારના તમામ સભ્યોને કાર્તિક પૂર્ણિમા અને દેવ દીપાવલી પર ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. ભારતીય સંસ્કૃતિ અને આધ્યાત્મિકતામાં મૂળ ધરાવતો આ દિવ્ય પ્રસંગ દરેકના જીવનમાં સુખ, શાંતિ, આરોગ્ય અને સૌભાગ્ય લાવે. પવિત્ર સ્નાન, દાન, આરતી અને પૂજાની આપણી પવિત્ર પરંપરાઓ દરેકના જીવનને પ્રકાશિત કરે.”

બીજી બાજુ, જમ્મુ અને કાશ્મીરના લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર મનોજ સિન્હાએ ગુરુ નાનક દેવજીની જન્મજયંતિ નિમિત્તે હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવી. તેમણે એક સત્તાવાર એક્સ-પોસ્ટમાં લખ્યું, “ગુરુ નાનક દેવજીની જન્મજયંતિ પર હાર્દિક શુભેચ્છાઓ. તેમનું જીવન અને સમાનતા, કરુણા અને સત્યનો સંદેશ સમગ્ર માનવતા માટે પ્રેરણારૂપ છે. ચાલો આપણે એક ન્યાયી અને માનવીય સમાજ બનાવવા માટે પોતાને ફરીથી સમર્પિત કરીએ અને આપણા દૈનિક જીવનમાં પૂજ્ય ગુરુના ઉમદા ઉપદેશોનું પાલન કરીએ.”

ગુરુ નાનક જયંતિ, જેને ગુરુ પર્વ અને પ્રકાશ પર્વ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે એક મહત્વપૂર્ણ શીખ તહેવાર છે. ગુરુ નાનક દેવના કરુણા, સંવાદિતા અને સત્યના ઉપદેશો લાખો લોકોને પ્રેરણા આપે છે.

