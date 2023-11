PM મોદીએ G20 વર્ચ્યુઅલ કોન્ફરન્સમાં ડીપફેક અંગે વ્યક્ત કરી ચિંતા

PM Modi એ G20 વર્ચ્યુઅલ સમિટમાં ઘણા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી. તેમણે કહ્યું, AI ના નકારાત્મક ઉપયોગને લઈને સમગ્ર વિશ્વમાં ચિંતા વધી રહી છે. ભારતનો સ્પષ્ટ મત છે કે આપણે AIના વૈશ્વિક નિયમન પર સાથે મળીને કામ કરવું જોઈએ. તેમણે કહ્યું, સમાજ અને વ્યક્તિ માટે ડીપફેક કેટલા ખતરનાક છે તેની ગંભીરતાને સમજીને આપણે આગળ વધવું પડશે. આવતા મહિને ભારતમાં ગ્લોબલ AI પાર્ટનરશિપ સમિટનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે, મને આશા છે કે તમે બધા આમાં પણ સહકાર આપશો.

ગ્લોબલ સાઉથને પ્રાથમિકતા આપવી પડશે- PM

આ સમિટને સંબોધતા પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, 21મી સદીની દુનિયાએ આગળ વધતી વખતે ગ્લોબલ સાઉથને પ્રાથમિકતા આપવી પડશે. ગ્લોબલ સાઉથના દેશો આવી અનેક મુશ્કેલીઓમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે જેના માટે તેઓ જવાબદાર નથી. સમયની જરૂરિયાત છે કે અમે વિકાસના એજન્ડાને અમારો સંપૂર્ણ ટેકો આપીએ.

પીએમ મોદીએ બંધકોની મુક્તિનું સ્વાગત કર્યું

પીએમે વધુમાં કહ્યું, અમે માનીએ છીએ કે આતંકવાદ આપણા બધા માટે અસ્વીકાર્ય છે. નાગરિકોના મૃત્યુ જ્યાં પણ થાય છે તે નિંદનીય છે. અમે આજે બંધકોને મુક્ત કરવાના સમાચારનું સ્વાગત કરીએ છીએ. સમયસર અને સતત ડિલિવરી સુનિશ્ચિત કરવી જરૂરી છે. તે સુનિશ્ચિત કરવું પણ મહત્વપૂર્ણ છે કે ઇઝરાયેલ અને હમાસ વચ્ચેનું યુદ્ધ કોઈ પ્રાદેશિક સ્વરૂપ ન લે.

G20માં આફ્રિકન યુનિયનનો ઉલ્લેખ છે

પીએમ મોદીએ વધુમાં કહ્યું કે, આ એક વર્ષમાં અમે એક ધરતી, એક પરિવાર, એક ભવિષ્યમાં વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે અને વિવાદોથી દૂર રહીને એકતા અને સહકાર દર્શાવ્યો છે. હું તે ક્ષણ ક્યારેય ભૂલી શકતો નથી જ્યારે દિલ્હીમાં આપણે બધા સર્વસંમતિથી સંમત થયા હતા. G20 માં આફ્રિકન યુનિયનનું સ્વાગત કર્યું. G20 એ સમગ્ર વિશ્વને જે સર્વસમાવેશકતાનો સંદેશ આપ્યો છે તે અભૂતપૂર્વ છે.

