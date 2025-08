PM મોદી શિબુ સોરેનને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા પહોંચ્યા

ઝારખંડના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને ઝારખંડ મુક્તિ મોરચાના સ્થાપક શિબુ સોરેનના અવસાન પર શ્રદ્ધાંજલિ આપતાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સોમવારે કહ્યું કે તેઓ ખાસ કરીને આદિવાસી સમુદાયો, ગરીબો અને વંચિતોને સશક્ત બનાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. શિબુનું સોમવારે સર ગંગારામ હોસ્પિટલમાં અવસાન થયું. પીએમ હોસ્પિટલમાં ગયા અને શિબુના પાર્થિવ દેહને શ્રદ્ધાંજલિ આપી અને પછી તેમના પુત્ર અને મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેનને મળ્યા અને શોક વ્યક્ત કર્યો.

Went to Sir Ganga Ram Hospital to pay homage to Shri Shibu Soren Ji. Also met his family. My thoughts are with Hemant Ji, Kalpana Ji and the admirers of Shri Shibu Soren Ji.@HemantSorenJMM@JMMKalpanaSoren pic.twitter.com/nUG9w56Umc

