PM મોદી અને અમિત શાહ મિશન બિહાર પર

NDA એ બિહાર ચૂંટણી માટે ચૂંટણી પ્રચારનું બ્યુગલ વગાડ્યું છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી 24 ઓક્ટોબરે સમસ્તીપુર અને બેગુસરાયમાં ચૂંટણી રેલીઓ કરશે, જ્યારે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પણ તે જ દિવસે સિવાન અને બક્સરમાં ચૂંટણી રેલીઓને સંબોધિત કરશે. શાહ પાંચ દિવસના સમયગાળામાં ફરી એકવાર બિહારની મુલાકાતે છે. અમિત શાહ 24 ઓક્ટોબરે બિહારમાં બે રેલીઓ કરશે. અગાઉ, તેમણે છપરાના તરૈયામાં ચૂંટણી રેલી યોજી હતી. શાહ આ મહિને 16 થી 18 ઓક્ટોબર સુધી બિહારની મુલાકાતે હતા.
બિહાર ચૂંટણીની જાહેરાત પછી પહેલી વાર, પીએમ મોદી 24 ઓક્ટોબરે મિશન બિહાર પર નીકળશે. તેઓ કર્પૂરી ઠાકુરની ભૂમિથી પોતાનો પ્રચાર શરૂ કરશે. તેઓ 24 ઓક્ટોબરે સમસ્તીપુર અને બેગુસરાયમાં ચૂંટણી રેલીઓને સંબોધિત કરશે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો બિહારનો બીજો પ્રવાસ 30 ઓક્ટોબરે થવાનો છે. આ દિવસે, પીએમ મુઝફ્ફરપુર અને છાપરામાં જાહેર રેલીઓને સંબોધિત કરશે.
પરંતુ બિહારમાં ચૂંટણી પ્રચાર 24 ઓક્ટોબરે ચરમસીમાએ પહોંચશે, જ્યારે પીએમ મોદી અને અમિત શાહ બિહારના વિવિધ જિલ્લાઓમાં ચૂંટણી રેલીઓને એકસાથે સંબોધિત કરશે. આવતીકાલે (23 ઓક્ટોબર) પટણામાં મહાગઠબંધનની સંયુક્ત પત્રકાર પરિષદ થશે, ત્યારબાદ ગઠબંધનના ભાગીદારો ચુનારમાં પ્રચાર કરશે.