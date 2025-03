અમેરિકામાં ફરી વિમાન દુર્ઘટના, પેન્સિલવેનિયાના લેન્કેસ્ટર કાઉન્ટીમાં પ્લેન ક્રેશ થયું

અમેરિકા: ફરી એક વિમાન ક્રેશ થવાની ઘટના સામે આવી છે. આ વખતે અકસ્માત પેન્સિલવેનિયામાં થયો. વિમાનમાં 5 લોકો સવાર હોવાનું કહેવાય છે. આ અકસ્માતમાં બધાને ગંભીર ઈજાઓ થઈ હોવાનું કહેવાય છે. તેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.

સમાચાર એજન્સી એસોસિએટેડ પ્રેસના અહેવાલ મુજબ, આગની ઝપેટમાં આવવા છતાં, પાંચેય મુસાફરો બચી ગયા, જો કે તેમની સ્થિતિ હજુ સુધી જાણી શકાઈ નથી. વિમાનમાં સવાર બધાને સ્થાનિક હોસ્પિટલોમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે અનેક વાહનો નાશ પામ્યા હતા, પરંતુ જમીન પર કોઈને ઈજા થઈ ન હતી. આ અકસ્માત બપોરે 3 વાગ્યાની આસપાસ ફિલાડેલ્ફિયાથી લગભગ 75 માઈલ (120 કિમી) પશ્ચિમમાં મેનહેમ ટાઉનશીપમાં થયો હતો.

Authorities just gave a press conference about the small plane that crashed in Manheim Township, Pennsylvania, on Sunday.

Five people were on the plane, all five survived the crash and were transported to hospital(s) to have their injuries tended to.

