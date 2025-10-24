જાહેરાત જગતમાં એડગુરુ તરીકે ઓળખાતા પીયૂષ પાંડેનું નિધન

એડગુરુ તરીકે જાણીતા અને એક અનુભવી જાહેરાત વ્યક્તિત્વ પીયૂષ પાંડે (Piyush Pandey)નું શુક્રવારે નિધન થયું. ફેવિકોલ, કેડબરી અને એશિયન પેઇન્ટ્સ જેવા બ્રાન્ડ્સ માટે લોકપ્રિય જાહેરાતો ડિઝાઇન કરનારા પાંડે 70 વર્ષના હતા. તેમણે 1990 ના દાયકામાં પ્રખ્યાત ગીત “મિલે સુર મેરા તુમ્હારા” પણ લખ્યું હતું. પીયુષ પાંડે ચેપથી પીડાતા હતા. તેમના અંતિમ સંસ્કાર મુંબઈના શિવાજી પાર્ક ખાતે કરવામાં આવ્યા.
પીયૂષ પાંડે ભારતીય જાહેરાતનો અવાજ બન્યા
પીયૂષ પાંડેએ લગભગ ચાર દાયકા સુધી જાહેરાત ઉદ્યોગમાં કામ કર્યું. તેઓ ઓગિલ્વીના વિશ્વવ્યાપી મુખ્ય સર્જનાત્મક અધિકારી અને ભારતમાં એક્ઝિક્યુટિવ ચેરમેન હતા. પાંડે 1982 માં ઓગિલ્વીમાં જોડાયા અને સનલાઇટ ડિટર્જન્ટ માટે તેમની પ્રથમ જાહેરાત લખી. છ વર્ષ પછી તેઓ કંપનીના ક્રિએટીવ વિભાગમાં જોડાયા અને ફેવિકોલ, કેડબરી, એશિયન પેઇન્ટ્સ, લુના મોપેડ્સ, ફોર્ચ્યુન ઓઇલ અને અન્ય ઘણી બ્રાન્ડ્સ માટે નોંધપાત્ર જાહેરાતો બનાવી. તેમના નેતૃત્વ હેઠળ ઓગિલ્વી ઇન્ડિયાને 12 વર્ષ સુધી સ્વતંત્ર સર્વેક્ષણમાં નંબર વન એજન્સી તરીકે સ્થાન આપવામાં આવ્યું. પાંડેએ અનેક પુરસ્કારો જીત્યા છે. 2016 માં, તેમને પદ્મશ્રીથી પણ સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.
અભિનયની દુનિયામાં પ્રવેશ
પીયુષ પાંડેએ અભિનય ક્ષેત્રે પણ પ્રવેશ કર્યો, 2013માં જોન અબ્રાહમ અભિનીત ફિલ્મ “મદ્રાસ કાફે” અને મેજિક પેન્સિલ પ્રોજેક્ટ વિડિઓઝ (ICICI બેંક દ્વારા માર્કેટિંગ ઝુંબેશ) માં દેખાયા. પાંડેએ “મિલે સુર મેરા તુમ્હારા” ગીત લખ્યું. દેશમાં રાષ્ટ્રીય એકતા અને વિવિધતાને પ્રોત્સાહન આપતું આ ગીત, 90 ના દાયકામાં ટેલિવિઝન દ્વારા દરેક ઘર સુધી પહોંચ્યું. પાંડેએ પ્રશંસનીય ફિલ્મ “ભોપાલ એક્સપ્રેસ” માટે પટકથા પણ લખી હતી.
નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે પણ શ્રદ્ધાંજલિ આપી
વ્યવસાય, જાહેરાત અને રાજકારણની દુનિયાના લોકોએ પિયુષ પાંડેને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટમાં કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે કહ્યું, “પીયુષ પાંડે ભારતીય જાહેરાત જગતમાં એક દિગ્ગજ હતા. તેમણે રોજિંદા રૂઢિપ્રયોગો, રમૂજ અને વાસ્તવિક હૂંફ લાવીને સંદેશાવ્યવહારમાં પરિવર્તન લાવ્યું.” સીતારમણે કહ્યું, “મને વિવિધ પ્રસંગોએ તેમની સાથે વાતચીત કરવાની તક મળી. તેમના પરિવાર, મિત્રો અને સમગ્ર સર્જનાત્મક સમુદાય પ્રત્યે મારી હૃદયપૂર્વકની સંવેદના. તેમનો વારસો આવનારી પેઢીઓને પ્રેરણા આપતો રહેશે.”
ઉદય કોટકે કહ્યું, “પીયુષ પાંડેનું વિદાય દુઃખદ છે.” કોટક મહિન્દ્રા બેંકના સ્થાપક ઉદય કોટકે કહ્યું, “પીયુષ પાંડેએ આપણને દુઃખી છોડી દીધા છે. તેમણે 2003 માં કોટક મહિન્દ્રા બેંકની શરૂઆત એક અભિયાન સાથે કરી હતી જેમાં બેંકિંગને ‘સામાન્ય સમજ’ તરીકે ગણાવ્યું હતું. તેઓ એક નોંધપાત્ર, આઉટ ઓફ ધ બોક્સ વિચારક અને નમ્ર માણસ હતા. તેમણે ભારતીય સંદર્ભમાં સર્જનાત્મકતાને વણી લીધી.