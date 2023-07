PM મોદીનો આરોપ- ‘પરિવાર’ના ફોન પર હજારો કરોડની લોન અપાઈ

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા રોજગાર મેળા હેઠળ સરકારી વિભાગો અને સંસ્થાઓમાં નવા ભરતી થયેલા 70,000 થી વધુ નિમણૂંક પત્રોનું વિતરણ કર્યું હતું. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન તેમણે કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહારો કર્યા અને પાર્ટી પર ફોન બેંકિંગ કૌભાંડનો આરોપ પણ લગાવ્યો. તેમણે લોકોને સંબોધતા જણાવ્યું હતું કે, આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ દરમિયાન દેશ વિકાસ તરફ આગળ વધી રહ્યો છે ત્યારે સરકારી કર્મચારી તરીકે યોગદાન આપવું એ ગૌરવની વાત છે. ભારતની જનતાએ દેશને વિકસિત બનાવવાનો સંકલ્પ લીધો છે. આવનારા 25 વર્ષ ભારત માટે નિર્ણાયક છે.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi, says “Because of this ‘phone banking scam’ the backbone of the banking sector was broken. In 2014, we started reviving our banking sector. We strengthened the management of government banks in the country. We combined several small banks and… pic.twitter.com/Ga2wBlUVWU

નાની બેંકોનું વિલીનીકરણ કરીને મોટી બેંકની સ્થાપના

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ફોન બેન્કિંગ કૌભાંડે બેન્કિંગ ક્ષેત્રની કમર તોડી નાખી છે. તેમણે કહ્યું કે વર્ષ 2014માં અમે બેંકિંગ સેક્ટરને પુનર્જીવિત કરવાનું શરૂ કર્યું. અમે દેશની જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોના સંચાલનને મજબૂત બનાવ્યું છે. નાની બેંકોને એક મોટી બેંકમાં મર્જ કરવામાં આવી હતી. સરકારે નાદારી સંહિતા લાગુ કરી હતી, જેથી ભવિષ્યમાં કોઈ પણ બેંક બંધ થાય તો તેને ઓછું નુકસાન થાય.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi, says “During the ‘Azadi ka Amrit Mahotsav’, when the country is working on the path of development, it is a great honour to get the opportunity to work as a government employee. The people of this country have taken the resolution to make… pic.twitter.com/n0mbTVbhrm

