ફ્લાઈટનો ઈમરજન્સી ગેટ ખોલી મુસાફરે લગાવી છલાંગ

ચેન્નાઈ એરપોર્ટ પર શારજાહથી આવેલી એર અરેબિયાની ફ્લાઈટ G9-471 ના લેન્ડિંગ બાદ એક 29 વર્ષીય મુસાફરે ટેક્સીવે પર જ ઈમરજન્સી ગેટ ખોલીને કૂદવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ ઘટના સવારે 3:25 વાગ્યે બની હતી, જેના કારણે સુરક્ષાના કારણોસર મુખ્ય રનવે (07/25) ને લગભગ એક કલાક સુધી બંધ રાખવામાં આવ્યો હતો. આ અવરોધને લીધે લંડન-ચેન્નાઈ ફ્લાઈટને બેંગલુરુ મોકલવામાં આવી હતી અને અમદાવાદ સહિતના શહેરોની 5 થી વધુ ફ્લાઈટ્સ મોડી પડી હતી. આરોપી મુસાફરની અટકાયત કરી તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
ઘટનાની વિગતો મુજબ, એર અરેબિયાનું Airbus A320 વિમાન (ફ્લાઈટ નંબર G9-471) શારજાહથી ઉડાન ભરીને સવારે અંદાજે 3:23 વાગ્યે ચેન્નાઈ એરપોર્ટ પર સુરક્ષિત રીતે લેન્ડ થયું હતું. વિમાન રનવે પરથી ટેક્સીવે V તરફ આગળ વધી રહ્યું હતું ત્યારે જ તેમાં સવાર 29 વર્ષીય મુસાફર મોહમ્મદ શરીફ મોહમ્મદ નજમુદ્દીને અચાનક વિમાનનો ઈમરજન્સી દરવાજો ખોલી નાખ્યો અને બહાર કૂદવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. લેન્ડિંગની માત્ર એક મિનિટ બાદ બનેલી આ ઘટનાથી વિમાનમાં સવાર અન્ય મુસાફરો અને ક્રૂ મેમ્બર્સ સ્તબ્ધ થઈ ગયા હતા. પાયલટે તરત જ વિમાનને ટેક્સીવે પર રોકી દીધું હતું અને એર ટ્રાફિક કંટ્રોલ (ATC) ને જાણ કરી હતી.
આ ગંભીર સુરક્ષા ભંગને પગલે એરપોર્ટ સત્તાવાળાઓએ તાત્કાલિક પગલાં ભરતા સવારે 3:25 વાગ્યે મુખ્ય રનવે (07/25) ને ઓપરેશન માટે બંધ કરી દીધો હતો. ચેન્નાઈ એરપોર્ટ જે દક્ષિણ ભારતનું મુખ્ય એવિએશન હબ છે અને વાર્ષિક 20 મિલિયનથી વધુ મુસાફરોની અવરજવર સંભાળે છે, ત્યાં મુખ્ય રનવે બંધ થતા વિમાની વ્યવહાર ખોરવાયો હતો. જે વિમાનમાં ઘટના બની હતી તેને સવારે 4:25 વાગ્યે ખેંચીને પાર્કિંગ બેમાં લઈ જવામાં આવ્યું હતું અને ત્યારબાદ 4:35 વાગ્યે રનવે પર ઓપરેશન ફરી શરૂ થઈ શક્યા હતા. આ એક કલાકના ગાળા દરમિયાન એરપોર્ટના સેકન્ડરી રનવે (12/30) નો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
આ ઘટનાની સૌથી મોટી અસર લંડનથી આવી રહેલી બ્રિટિશ એરવેઝની ફ્લાઈટ BA0035 પર પડી હતી, જેને રનવે ઉપલબ્ધ ન હોવાને કારણે છેલ્લી ઘડીએ બેંગલુરુ ડાયવર્ટ કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત, ચેન્નાઈથી દોહા, દુબઈ અને અમદાવાદ જતી ફ્લાઈટ્સ સહિત ઓછામાં ઓછી પાંચ ફ્લાઈટ્સ 35 થી 40 મિનિટ જેટલી મોડી પડી હતી. જોકે, બેંગકોક જતી ફ્લાઈટ 6E-1061 અને અબુ ધાબી જતી ફ્લાઈટ EY-0341 ને સેકન્ડરી રનવે 12 પરથી રવાના કરવામાં આવી હતી, જેથી મુસાફરોને થોડી રાહત મળી હતી.
એરપોર્ટ સુરક્ષા એજન્સીઓ અને પોલીસે આરોપી મુસાફર મોહમ્મદ શરીફની અટકાયત કરી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં મુસાફરે આવું પગલું શા માટે ભર્યું તે જાણી શકાયું નથી, પરંતુ તેની માનસિક સ્થિતિ અને સુરક્ષાના પાસાઓની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. એવિએશન નિષ્ણાતોના મતે, ચાલુ વિમાને અથવા ટેક્સીિંગ દરમિયાન ઈમરજન્સી ગેટ ખોલવો એ ગંભીર ગુનો છે અને તેનાથી મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ શકી હોત. હાલમાં આ મામલે વધુ તપાસ ચાલુ છે અને એરપોર્ટ પર સુરક્ષા વ્યવસ્થા વધુ સખત કરી દેવામાં આવી છે.