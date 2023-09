સંસદ વિશેષ સત્ર : નવી સંસદની ગરિમા ક્યારેય ખરડાવી જોઈએ નહીં – PM મોદી

સંસદનું વિશેષ સત્ર શરૂ થઈ ગયું છે. સોમવારે સંસદની કાર્યવાહી મંગળવાર બપોર સુધી સ્થગિત કરી દેવામાં આવી હતી. આજથી ગૃહના વિશેષ સત્રની કાર્યવાહી નવા સંસદ ભવનમાં ચાલશે. લોકસભાની કાર્યવાહી બપોરે 1:15 વાગ્યે શરૂ થશે, જ્યારે રાજ્યસભાની કાર્યવાહી બપોરે 2:15 વાગ્યે શરૂ થશે. આ પહેલા પીએમ મોદી સહિત ઘણા નેતાઓ દ્વારા પગપાળા માર્ચ, ફોટો સેશન અને સંબોધન થશે. સોમવારે સંસદના વિશેષ સત્રનું ઉદ્ઘાટન કરતી વખતે પીએમ મોદીએ કહ્યું હતું કે આ સત્ર ખૂબ નાનું છે, તેથી તેને ઐતિહાસિક બનાવવાનો પ્રયાસ કરો. જુના સંસદ ભવનમાં છેલ્લુું સંબોધન કરતા વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે આ સેન્ટ્રલ હોલ આપણી ભાવનાઓથી ભરેલો છે. અમે વિકસિત ભારતના સંકલ્પને પુનરાવર્તિત કરી રહ્યા છીએ. નવા સંસદ ભવનમાં નવા ભવિષ્યનું ઉદ્ઘાટન. સેન્ટ્રલ હોલમાં ત્રિરંગો લહેરાવવામાં આવ્યો હતો. બંધારણે પણ અહીં આકાર લીધો. 1952 થી વિશ્વના 41 રાષ્ટ્રીય રાષ્ટ્રપતિઓએ અહીં સંબોધન કર્યું છે.

VIDEO | “Today, we are going to do ‘Shree Ganesha’ of new future as we move to the new Parliament building,” says PM Modi at the event organised in Central Hall ahead of shifting of the Parliament to the new building. pic.twitter.com/JSD2mYMIyl — Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2023

અહીંથી જ મુસ્લિમ બહેનોને ન્યાય મળ્યોઃ મોદી

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આ સંસદે ટ્રિપલ તલાક કાયદો બનાવીને મુસ્લિમ બહેનોને ન્યાય આપ્યો છે. ટ્રાન્સજેન્ડર અને વિકલાંગ લોકો માટે કાયદો બનાવવામાં આવ્યો હતો. અલગતાવાદ અને આતંકવાદ સામે પગલાં લેવાયા. આ ગૃહમાંથી કલમ 370 હટાવી દેવામાં આવી છે. આજે જમ્મુ-કાશ્મીર શાંતિ તરફ છે. ભારત નવી ઉર્જાથી ભરેલું છે.

VIDEO | “Which Indian would not want us to be ‘Aatmanirbhar’ (self-reliant) in defence and manufacturing sectors? It is the need of the hour to achieve our resolve of ‘Aatmanirbhar Bharat’,” says PM Modi ahead of shifting of Parliament to the new building. pic.twitter.com/IU2KAwwje7 — Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2023

લોકસભા અને રાજ્યસભામાંથી 4000 થી વધુ કાયદા પસાર થયાઃ મોદી

અત્યાર સુધીમાં લોકસભા અને રાજ્યસભાએ મળીને 4 હજારથી વધુ કાયદા પસાર કર્યા છે. જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે સંયુક્ત સત્ર દ્વારા કાયદાઓ પણ બનાવવામાં આવ્યા હતા. દહેજ નિવારણ અધિનિયમ હોય, બેંકિંગ સર્વિસ કમિશન બિલ હોય, આતંકવાદ સામે લડવા માટેના કાયદા હોય, આ બધું આ ગૃહના સંયુક્ત સત્રમાં પસાર કરવામાં આવ્યું હતું.

VIDEO | “Social justice is our priority. Without social justice, without balance, without equality, we cannot achieve the desired results,” says PM Modi ahead of shifting of Parliament to the new building. pic.twitter.com/8RZ1HnHiEG — Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2023

દેશ માટે દિલ મોટું હોવું જોઈએ, ભારત હવે અટકવાનું નથી: મોદી

દેશ માટે મોટું દિલ હોવું જોઈએ. ભારત હવે અટકવાનું નથી. દુનિયા ભારતના આત્મનિર્ભર મોડલની વાત કરી રહી છે. નાની નાની બાબતોમાં ફસાઈ જવાનો સમય જતો રહેશે. સંસદમાં બનેલા દરેક કાયદા, સંસદમાં યોજાયેલી દરેક ચર્ચા, સંસદમાંથી મોકલવામાં આવતા દરેક સંકેતો ભારતીય પ્રેરણાને પ્રોત્સાહિત કરવા જોઈએ.

VIDEO | “The Parliament formed laws ensuring justice to transgenders. With this, we moved towards providing them employment, education, healthcare with dignity,” says PM Modi ahead of shifting of Parliament to the new building. pic.twitter.com/bmRpqoVXVY — Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2023

જૂની સંસદને બંધારણ ગૃહ તરીકે ઓળખવી જોઈએઃ મોદી

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે તે શુભ છે કે તેઓ ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે નવી બિલ્ડિંગમાં બેસવાના છે. મારી વિનંતી અને સૂચન એ છે કે નવી સંસદની ગરિમા ક્યારેય ઘટવી જોઈએ નહીં. જૂની સંસદને બંધારણ ગૃહ તરીકે ઓળખવી જોઈએ.