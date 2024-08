વક્ફ બોર્ડ એમેન્ડમેન્ટ બિલ JPCને મોકલવાની માંગ

સંસદના ચોમાસુ સત્ર દરમિયાન આજે પણ ભારે હોબાળો થવાની સંભાવના છે. વક્ફ બોર્ડને અપાયેલી અમર્યાદિત સત્તાઓ પર અંકુશ લાવવા અને વધુ સારા સંચાલન અને પારદર્શિતા માટે સરકારે ગુરુવારે લોકસભામાં એક બિલ રજૂ કર્યું હતું. સાથે જ વિનેશ કેસને લઈને વિપક્ષ પણ સરકાર પર દબાણ લાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે. લગભગ એક કલાક સુધી બોલ્યા બાદ કિરેન રિજિજુએ આ બિલ JPCને મોકલવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો. તેમણે કહ્યું કે તેમની સરકારે આ બિલને જેપીસીને મોકલવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો. આ પછી અધ્યક્ષ ઓમ બિરલાએ કહ્યું કે તેઓ આ મામલે કમિટી બનાવવા પર કામ કરશે.

In the #LokSabha, Union Minister @KirenRijiju says, Now, in the new central board and council, representation of women has become mandatory, including Muslim women and various denominations such as Bohras, Aga Khanis, and other backward classes among Muslims, who will also have a… pic.twitter.com/u9I8WQt5pO

— All India Radio News (@airnewsalerts) August 8, 2024