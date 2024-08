નાગા ચૈતન્યએ શોભિતા ધુલીપાલા સાથે કરી સગાઈ, પિતાએ તસવીર કરી શેર

મુંબઈ: નાગા ચૈતન્યએ શોભિતા ધૂલીપાલા સાથેના સંબંધને નવું નામ આપ્યું છે. તાજેતરમાં નાગા ચૈતન્યએ શોભિતા ધુલીપાલા સાથે સગાઈ કરી અને તેણીને પોતાની જીવનસાથીના રૂપમાં સ્વીકારી છે. હા, ફરી એકવાર નાગા ચૈતન્ય લગ્નસંબંધ તરફ આગળ વધવા તૈયાર છે.

સામંથાથી છૂટાછેડા પછી નાગા ચૈતન્ય લાંબા સમયથી શોભિતા ધુલીપાલાને ડેટ કરી રહ્યા હતા. હવે બંને સગાઈના બંધનમાં બંધાઈ ગયા છે. બંનેની સગાઈ તાજેતરમાં નજીકના મિત્રો અને પરિવારની હાજરીમાં થઈ હતી, જેની તસવીરો ચૈતન્યના પિતા અને સુપરસ્ટાર નાગાર્જુને સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરી હતી.

“We are delighted to announce the engagement of our son, Naga Chaitanya, to Sobhita Dhulipala, which took place this morning at 9:42 a.m.!!

We are overjoyed to welcome her into our family.

Congratulations to the happy couple!

Wishing them a lifetime of love and happiness. 💐… pic.twitter.com/buiBGa52lD

— Nagarjuna Akkineni (@iamnagarjuna) August 8, 2024