જાપાન ફરી એકવાર જોરદાર ભૂકંપ, સુનામીની ચેતવણી

જાપાન ફરી એકવાર ભૂકંપનો શિકાર બન્યું છે. દક્ષિણ જાપાનના ક્યુશી વિસ્તારમાં ગુરુવારે 7.1ની તીવ્રતાનો જોરદાર ભૂકંપ આવ્યો હતો. પ્રારંભિક અહેવાલો અનુસાર, ભૂકંપનું કેન્દ્ર નિચિનાનથી 20 કિમી ઉત્તર-પૂર્વમાં 25 કિમીની ઊંડાઈએ હતું. ભૂકંપ બાદ અધિકારીઓએ સુનામીની ચેતવણી જારી કરી છે.

ભૂકંપના આંચકા એટલા જોરદાર હતા કે શોપિંગ મોલનો સામાન, ખુરશીઓ, પંખા અને ટેબલ બેગની જેમ ધ્રૂજવા લાગ્યા. સુનામીની ચેતવણી બાદ સમગ્ર જાપાનમાં ભયનું વાતાવરણ સર્જાયું છે. એવો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે ટૂંકા ગાળામાં 2 મોટા ભૂકંપ આવ્યા છે. જેમાં દરિયાકાંઠે 6.9ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો અને દક્ષિણ જાપાનના દરિયાકાંઠે 7.1ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો.

Video of 6.9 magnitude #earthquake south of Miyazaki. #Tsunami warning issued for parts of #Japan

ભૂકંપ અને સુનામી ફરી આવી શકે

જાપાનના હવામાન વિભાગે ચેતવણી આપી છે કે ભૂકંપના વધુ એક મોજા આવી શકે છે. ભૂકંપ બાદ અધિકારીઓએ સુનામીની ચેતવણી જારી કરી છે. અધિકારીઓએ નાગરિકોને સલામત સ્થળે રહેવા જણાવ્યું છે. એવો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે પહેલીવાર એક સાથે બે મોટા ભૂકંપ આવ્યા છે.

40 minutes Ago a 7.1 #Magnitude #Earthquake hit the southern #Japanese island of #Kyushu near #Miyasaki

Multiple Damages are Reported and a #tsunami warning is Aktive

Multiple Aftershocks are expected

Please stay safe and Follow the instructions #Japan #sge #tokyo #NHK pic.twitter.com/UtARM67MyW

— Fanatico Football (@fanatico_japan) August 8, 2024