અભિનેત્રી શેફાલીના નિધન બાદ પરાગે ભર્યુ આ પગલું

અભિનેત્રી શેફાલી જરીવાલાના નિધન બાદ પરાગ ત્યાગીએ તેણીનું અધૂરું સપનું પૂરુ કર્યુ છે. પરાગ ત્યાગીએ તેની સ્વર્ગસ્થ પત્ની શેફાલી જરીવાલાની યાદમાં શેફાલી જરીવાલા રાઇઝ ફાઉન્ડેશન નામની એક NGO શરૂ કરી છે. પરાગે આ માહિતી તેમના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર એક વીડિયો દ્વારા શેર કરી છે.
શેફાલી જરીવાલાનું 27 જૂન, 2025 ના રોજ 42 વર્ષની વયે અવસાન થયું. તેણીના નિધન પછી, પરાગ તેમની ઇચ્છા પૂર્ણ કરવા માટે આ પગલું ભરી રહ્યા છે. પરાગે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક વીડિયો શેર કર્યો હતો, જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે શેફાલીની યુટ્યુબ ચેનલમાંથી થતી કમાણી આ NGO ને જશે. આ NGO ગરીબ બાળકોના શિક્ષણ અને મહિલાઓના સશક્તિકરણ માટે કામ કરશે.
પરાગે વીડિયોમાં કહ્યું કે શેફાલીનું સ્વપ્ન જરૂરિયાતમંદોને મદદ કરવા માટે એક NGO શરૂ કરવાનું હતું. તેણે કેપ્શનમાં લખ્યું,’પરીની ચેનલ ટૂંક સમયમાં YouTube પર આવશે. મારું Instagram અને YouTube શેફાલી અને તેના ફાઉન્ડેશનને સમર્પિત છે. આમાંથી થતી કમાણી ફાઉન્ડેશનને જશે. અમને તમારા પ્રેમ અને આશીર્વાદની જરૂર છે જેથી અમે તેનું સ્વપ્ન પૂર્ણ કરી શકીએ.’
શેફાલીના નિધનને ઘણો સમય વિતી ગયો પણ હજુ સુધી ચાહકો અને સેલેબ્સ આ આઘાતમાંથી બહાર આવી શક્યા નથી. શેફાલી બિગ બોસ 13 માં જોવા મળી હતી અને દરેક તેને યાદ કરી રહ્યું છે. એક ચાહકે લખ્યું, ‘તમારા અવાજમાં ખૂબ પીડા છે, કોઈ આટલો બધો પ્રેમ કેવી રીતે કરી શકે, શેફાલી મેડમ, તે જ્યાં પણ હોય, તે તમને જોઈ રહી હશે, બસ ખુશ હો’, બીજા ચાહકે લખ્યું, ‘પ્રેમ શાશ્વત છે, કોઈની ગેરહાજરીમાં પ્રેમ કરવો એ સાચો પ્રેમ છે અને તમે તેને સાબિત કરો છો’, બીજા ચાહકે લખ્યું,’તમને હંમેશા શક્તિ મળે’, બીજા ચાહકે લખ્યું,’તમે મને રડાવી દીધો, સાચો પ્રેમ’, બીજા ચાહકે લખ્યું, ‘મિસ યુ પરી દીદી, પરાગ ભાઈ તમારું સ્વપ્ન પૂર્ણ કરી રહ્યા છે, આપણે બધા સાથે છીએ ભાઈ’, બીજા ચાહકે લખ્યું, ‘તમે ખૂબ સારું કરી રહ્યા છો સર.’