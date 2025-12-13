UP ના નવા ભાજપ અધ્યક્ષ માટે પંકજ ચૌધરીનું નામ ફાઈનલ !

ઉત્તર પ્રદેશમાં ભાજપને નવો નેતા મળશે તે લગભગ નક્કી છે. કેન્દ્રીય નાણા રાજ્યમંત્રી પંકજ ચૌધરીએ ઉત્તર પ્રદેશમાં ભાજપ અધ્યક્ષ પદ માટે પોતાનું ઉમેદવારી પત્ર દાખલ કર્યું છે. નામાંકન દરમિયાન યુપીના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ પણ હાજર હતા. સીએમ યોગી ઉપરાંત, ડેપ્યુટી સીએમ કેશવ પ્રસાદ મૌર્ય પણ પ્રસ્તાવક તરીકે સેવા આપી હતી. પંકજ ચૌધરી સીએમ યોગી અને અમિત શાહના નજીકના માનવામાં આવે છે. નોંધનીય છે કે સવારથી જ ભાજપ મુખ્યાલયમાં ઘણી ગતિવિધિઓ હતી. રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ વિનોદ તાવડે અને સંગઠન ચૂંટણી પ્રભારી મહેન્દ્ર પાંડે પણ નામાંકન સમયે હાજર હતા. પંકજ ચૌધરી પાર્ટી મુખ્યાલયમાં પહોંચે તે પહેલાં જોરદાર સૂત્રોચ્ચાર કરવામાં આવ્યા હતા. કાર્યાલયને ફૂલોથી શણગારવામાં આવ્યું હતું. પાર્ટીના ઘણા વરિષ્ઠ નેતાઓ હાજર હતા.

પંકજ ચૌધરી ચૂંટણીમાં બિનહરીફ જીતશે તે નિશ્ચિત છે, કારણ કે હજુ સુધી કોઈએ ઉમેદવારી પત્ર દાખલ કર્યું નથી. જોકે, જ્યારે ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી સાધ્વી નિરંજન જ્યોતિ પાર્ટી કાર્યાલય પહોંચ્યા ત્યારે થોડી હંગામો થયો હતો, કારણ કે તેમને પણ આ પદ માટે મજબૂત દાવેદાર માનવામાં આવી રહ્યા હતા. અહેવાલો અનુસાર, નવા યુપી પ્રમુખ વિશે પૂછવામાં આવતા, તેમણે કહ્યું કે તે ટૂંક સમયમાં જાણી શકાશે. યુપીના નવા ભાજપ પ્રમુખની ઔપચારિક જાહેરાત 14 ડિસેમ્બરે કરવામાં આવશે. આ પદની જાહેરાત મૂળ 15 જાન્યુઆરી, 2025 ના રોજ થવાની હતી. જોકે, આ વર્ષે ઘણા રાજ્યોમાં ચૂંટણીઓને કારણે, આ બાબતમાં વિલંબ થયો હતો.

જો પંકજ ચૌધરીને યુપી ભાજપ પ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવે છે, તો તેઓ આ પદ સંભાળનારા ચોથા કુર્મી નેતા હશે. અગાઉ, સ્વતંત્ર દેવ સિંહ, વિનય કટિયાર અને ઓમ પ્રકાશ સિંહ, બધા કુર્મી સમુદાયના છે, આ પદ સંભાળી ચૂક્યા છે. પંકજ ચૌધરીને નોમિનેટ કરવાનો ભાજપનો નિર્ણય એક જાણી જોઈને લેવાયેલી રણનીતિ હોઈ શકે છે. 2024 માં, યુપીમાં કુર્મી સમુદાયના 11 ઉમેદવારોએ લોકસભા ચૂંટણી જીતી હતી. આમાંથી સાત સાંસદો સમાજવાદી પાર્ટીના અને ત્રણ ભાજપના હતા. ભાજપ હવે નથી ઇચ્છતું કે કુર્મી મત પંકજ ચૌધરી દ્વારા વિભાજીત થાય. કુર્મી સમુદાયને ખુશ કરવા માટે પંકજ ચૌધરીનું નામ મંજૂર કરવામાં આવી શકે છે.

પંકજ ચૌધરી કોણ છે?

ઓબીસી કુર્મી જાતિના પંકજ ચૌધરી મહારાજગંજથી સાત વખત સાંસદ રહી ચૂક્યા છે. તેમણે કાઉન્સિલર તરીકે પોતાની રાજકીય કારકિર્દી શરૂ કરી હતી. તેમણે સીએમ યોગીના ગઢ ગોરખપુરના ડેપ્યુટી મેયર તરીકે પણ સેવા આપી છે. તેઓ પહેલી વાર 1991માં લોકસભા ચૂંટણી જીતીને સંસદ પહોંચ્યા હતા. ત્યારબાદ તેમણે 1996, 1998, 2004, 2014, 2019 અને 2024માં ચૂંટણી જીતી હતી. જોકે, તેઓ 1999 અને 2009ની ચૂંટણી હારી ગયા. પંકજ ચૌધરીને પીએમ મોદીની નજીક પણ માનવામાં આવે છે. કેન્દ્ર સરકારમાં નાણા રાજ્યમંત્રી તરીકે આ તેમનો બીજો વખત કાર્યકાળ છે. તેમણે અગાઉ 2021માં નાણા રાજ્યમંત્રી તરીકે સેવા આપી હતી, જેના કારણે તેઓ બે વાર વડાપ્રધાન મોદી સાથે કામ કરનાર પ્રથમ વ્યક્તિ બન્યા હતા.

