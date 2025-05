પાકિસ્તાને જમ્મુ અને પઠાણકોટ પર કર્યો મિસાઈલથી હુમલો

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે તણાવ ચરમસીમાએ પહોંચી ગયો છે. ગુરુવારે રાત્રે પાકિસ્તાને જમ્મુ અને પઠાણકોટ સહિત અનેક શહેરો પર મિસાઇલોથી હુમલો કર્યો. જોકે, ભારતની વાયુ સંરક્ષણ પ્રણાલી S-400 એ મિસાઇલોને હવામાં જ તોડી પાડી. પાકિસ્તાને જમ્મુ, પઠાણકોટ, શાહપુર, માધોપુર, ફિરોઝપુર, જેસલમેરમાં મિસાઈલ અને ડ્રોન છોડ્યા છે. હુમલો થતાં જ જમ્મુ સહિત તમામ વિસ્તારોમાં સાયરન વાગવા લાગ્યા, જેના કારણે લોકો ગભરાઈ ગયા. સમગ્ર વિસ્તાર તાત્કાલિક અંધારપટમાં ડૂબી ગયો.

