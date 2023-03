Video : કોટા સચ્ચિદાનંદ શાસ્ત્રીના સન્માનમાં PM મોદી થયા ઉભા

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં 106 લોકોને પદ્મ પુરસ્કાર એનાયત કરી રહ્યા છે. પીએમ મોદી સહિત અન્ય મોટા નેતાઓ પણ ત્યાં હાજર છે. આ દરમિયાન એક ખૂબ જ સાદી તસવીર જોવા મળી જે તમારું દિલ જીતી લેશે. વાસ્તવમાં, જ્યારે આંધ્રપ્રદેશના પ્રખ્યાત વાર્તા કલાકાર શ્રી કોટા સચ્ચિદાનંદ શાસ્ત્રી પદ્મશ્રી પુરસ્કાર લેવા આવ્યા ત્યારે પીએમ મોદી તેમને જોઈને ઉભા થયા અને તેમની સાથે વાત કરી. આ દરમિયાન કોટા સચ્ચિદાનંદ શાસ્ત્રી ખુલ્લા પગે આવ્યા હતા.

#PeoplesPadma | President #DroupadiMurmu confers #PadmaShri2023 in the field of Art to Kota Satchidananda Sastry at Rashtrapati Bhavan@PadmaAwards @PMOIndia@ianuragthakur@Anurag_Office@rashtrapatibhvn pic.twitter.com/Ld7VZ2jJ7z

— DD News (@DDNewslive) March 22, 2023