ડ્રગ્સ કેસમાં ઓરીનું દાઉદ ઈબ્રાહિમ કનેક્શન આવ્યું સામે

ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીની મોટા ભાગની ઈવેન્ટ દરમિયાન લાઈમ લાઈટમાં રહેતા ઓરીની મુશ્કેલી વધી રહી છે. તેનું નામ ડ્રગ કેસમાં સામે આવ્યું છે. આ કેસમાં આરોપીઓમાંથી એકે દાવો કર્યો છે કે ઓરીનો દાઉદ ઇબ્રાહિમ સાથે સંબંધ છે.
ઓરી, ફિલ્મ સ્ટાર્સ અને સ્ટાર કિડ્સ સાથે, ઘણીવાર બોલિવૂડ પાર્ટીઓમાં લાઈમલાઈટનો આનંદ માણે છે. તે સોશિયલ મીડિયા પર સ્ટાર્સ સાથે ફોટા અને વીડિયો પણ શેર કરે છે, ઘણીવાર પાર્ટીની ઝલક કેપ્ચર કરે છે. ઓરી હવે કાનૂની મુશ્કેલીમાં ફસાઈ ગયો છે. તેનું નામ રૂ. 252 કરોડના ડ્રગ કેસમાં સામે આવ્યું છે. મુંબઈ પોલીસના એન્ટી-નાર્કોટિક્સ સેલે બુધવારે તેમને પૂછપરછ માટે સમન્સ પાઠવ્યા હતા. જોકે, ઓરી ગુરુવારે હાજર થયો ન હતો. તેના વકીલે 25 નવેમ્બર સુધીનો સમય માંગ્યો છે. આ ડ્રગ કેસમાં ઓરીના દાઉદ ઈબ્રાહિમ સાથેના જોડાણની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
ડ્રગ કેસમાં ઓરીનું નામ કેવી રીતે બહાર આવ્યું?
તાજેતરમાં સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) માંથી દેશનિકાલ કરાયેલા ડ્રગ તસ્કર મોહમ્મદ સલીમ મોહમ્મદ સુહૈલ શેખની પૂછપરછ કરવામાં આવી ત્યારે તપાસમાં ઓરીનું નામ સામે આવ્યું. તેણે અધિકારીઓને રેવ પાર્ટીઓ વિશે જણાવ્યું. તેણે ખુલાસો કર્યો કે આ પાર્ટીઓમાં બોલિવૂડ, ફેશન જગતના ઘણા ટોચના સ્ટાર્સ અને રાજકીય વર્તુળોના સભ્યો પણ હાજરી આપતા હતા.
ફિલ્મ હસ્તીઓ પણ આ પાર્ટીઓમાં હાજરી આપી હતી
હિન્દુસ્તાન ટાઈમ્સના અહેવાલ મુજબ મુંબઈ અને દુબઈમાં આ પાર્ટીઓનું આયોજન ભાગેડુ ડ્રગ કિંગપિન સલીમ ડોલાના નજીકના સહયોગી મોહમ્મદ સલીમ મોહમ્મદ સુહૈલ શેખ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. સલીમ ડોલા દાઉદ ઇબ્રાહિમનો મુખ્ય સભ્ય છે. 13 નવેમ્બરના રોજ, મહારાષ્ટ્રના મુંબઈમાં મેટ્રોપોલિટન મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટને કહેવામાં આવ્યું કે શેખે દુબઈ અને મુંબઈમાં સેલિબ્રિટીઓ માટે ભવ્ય પાર્ટીઓનું આયોજન કરવાનો દાવો કર્યો હતો. ડ્રગ કેસના આરોપી શેખે પણ ઓરીનું નામ લીધું અને દાઉદ ઇબ્રાહિમ સાથે પોતાનો સંબંધ જાહેર કર્યો.
ઓરીનો દાઉદ ઇબ્રાહિમ સાથે શું સંબંધ છે?
મોહમ્મદ સલીમ મોહમ્મદ સુહેલ શેખે પૂછપરછ દરમિયાન પોતાના નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે ઓરી અને અંડરવર્લ્ડ ડોન દાઉદ ઇબ્રાહિમનો ભાણેજ અલીશાહ પારકર સારા મિત્રો છે. અલીશાહ દાઉદની બહેન હસીના પારકરનો પુત્ર છે. ઓરી અને દાઉદની બહેનનો પુત્ર પણ ડ્રગ કેસમાં તપાસ હેઠળની પાર્ટીઓમાં સામેલ હતા. શેખે દુબઈ અને મુંબઈમાં સેલિબ્રિટીઓ માટે ભવ્ય પાર્ટીઓનું આયોજન કરવાનો પણ દાવો કર્યો હતો. પૂછપરછ દરમિયાન શેખે પોલીસને જણાવ્યું હતું કે આ પાર્ટીઓમાં દાઉદની બહેન હસીના પારકરનો પુત્ર ઓરી, અભિનેતા નોરા ફતેહી, શ્રદ્ધા કપૂર અને તેનો ભાઈ સિદ્ધાર્થ કપૂર, ફિલ્મ નિર્માતા અબ્બાસ-મસ્તાન, રેપર લોકા અને રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી (NCP) ના નેતા ઝીશાન સિદ્દીકીનો સમાવેશ થતો હતો.
શેખના દાવાઓની ચકાસણી બાકી છે
જોકે, ઓરી અથવા ડ્રગ કેસ અંગે શેખે અત્યાર સુધી કરેલા કોઈપણ દાવા કે ખુલાસાની ચકાસણી બાકી છે. આ કેસની તપાસ હાલમાં તેના પ્રારંભિક તબક્કામાં છે. શેખે એવો પણ દાવો કર્યો છે કે ઓરી ડ્રગ્સનો ઉપયોગ કરે છે. હિન્દુસ્તાન ટાઈમ્સના અહેવાલ મુજબ, ANCના એક અધિકારીએ કહ્યું, “અમે શેખના દાવાઓ વિશે ઓરીની પૂછપરછ કરીશું. ઓરીની પૂછપરછ કર્યા પછી, અમે નક્કી કરીશું કે શેખે ઉલ્લેખિત અન્ય સેલિબ્રિટી અને રાજકીય નેતાઓની પૂછપરછ કરવી કે નહીં.” ઓરીને ગુરુવાર, 20 નવેમ્બરના રોજ હાજર થવાનું હતું, પરંતુ તે શહેરની બહાર હોવાને કારણે હાજર થયા નહીં. તેમણે 25 નવેમ્બર સુધીનો સમય માંગ્યો છે.
ઓરી કોણ છે?
ઓરી અભિનયની દુનિયામાં સક્રિય નથી, પરંતુ તે ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં દરેક કાર્યક્રમ, એવોર્ડ સમારંભ અને પાર્ટીમાં વારંવાર હાજર રહે છે. તેને ફિલ્મ હસ્તીઓનો પ્રિય માનવામાં આવે છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ઓરી એક ઉદ્યોગપતિનો પુત્ર છે. તેણે અંબાણીની રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં સ્પેશિયલ પ્રોજેક્ટ મેનેજર તરીકે પણ કામ કર્યું હતું. તેને ગ્રાફિક ડિઝાઇનમાં પણ રસ છે. વધુમાં, ઓરી એક સોશિયલ મીડિયા એક્ટિવિસ્ટ અને ટ્રેન્ડ એનિમેટર છે. મુંબઈ પોલીસ દ્વારા પૂછપરછ દરમિયાન ઓરી આ ડ્રગ્સ કેસમાં કયા નવા ખુલાસા કરે છે અને તે પોતાના બચાવમાં શું દલીલો કરે છે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે!