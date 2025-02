વકફ બિલ પર વિપક્ષનો વોકઆઉટ, કાર્યવાહી 10 માર્ચ સુધી સ્થગિત

વકફ (સુધારા) બિલ પર હોબાળા વચ્ચે વિપક્ષના વોકઆઉટને કારણે ગુરુવારે લોકસભાની કાર્યવાહી 10 માર્ચ સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી હતી. આ પહેલા, કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે ગૃહમાં નવું આવકવેરા બિલ (આઇ-ટી બિલ) રજૂ કર્યું. આજે લોકસભાની કાર્યવાહી શરૂ થઈ ત્યારે, ગૃહમાં વિપક્ષી સભ્યોના હોબાળા વચ્ચે વક્ફ સુધારા બિલ પર સંસદની સંયુક્ત સમિતિનો અહેવાલ રજૂ કરવામાં આવ્યો અને નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે આવકવેરા બિલ, 2025 રજૂ કર્યું.

