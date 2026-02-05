રોહિત શેટ્ટીના ઘર પર ગોળીબાર મામલે એક શખ્સની ધરપકડ

નિર્માતા-દિગ્દર્શક રોહિત શેટ્ટીના મુંબઈ સ્થિત ઘરની બહાર થયેલા ગોળીબારની પોલીસ તપાસ ચાલુ છે. ક્રાઈમ બ્રાન્ચે વધુ એક શંકાસ્પદ વ્યક્તિની ધરપકડ કરી છે.
મુંબઈ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ગયા શનિવારે મોડી રાત્રે નિર્માતા-દિગ્દર્શક રોહિત શેટ્ટીના ઘરની બહાર થયેલી ગોળીબારની ઘટનામાં વધુ એક આરોપીની ધરપકડ કરી છે. સમાચાર એજન્સી ANI અનુસાર, મુંબઈ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના એન્ટી-એક્સટોર્શન સેલે ફિલ્મ નિર્માતા રોહિત શેટ્ટીના ઘરે થયેલી ગોળીબારની ઘટનાના સંદર્ભમાં વધુ એક આરોપીની ધરપકડ કરી છે. અધિકારીઓએ આ માહિતી આપી છે. ક્રાઈમ બ્રાન્ચના જણાવ્યા અનુસાર આરોપીએ રોહિત શેટ્ટીના ઘરે ગોળીબારમાં વપરાયેલ હથિયાર સપ્લાય કર્યું હતું.
આરોપીને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે
મુંબઈ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના એન્ટી-એક્સટોર્શન સેલે બોલિવૂડ ડિરેક્ટર રોહિત શેટ્ટીના ઘરે ગોળીબારની ઘટનાના સંદર્ભમાં આસારામ ફસાલે ઉર્ફે બાબુની ધરપકડ કરી છે. તેણે ગોળીબારમાં વપરાયેલ હથિયાર સપ્લાય કર્યું હતું. મુંબઈ ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમ આજે આરોપીને મુંબઈની એસ્પ્લેનેડ કોર્ટ (ફોર્ટ કોર્ટ)માં રજૂ કરશે.
ચાર આરોપીઓની અગાઉ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી
નોંધનીય છે કે ગોળીબારની ઘટનાના સંદર્ભમાં અગાઉ ચાર લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેમની પોલીસ કસ્ટડી આજે પૂરી થાય છે. 3 ફેબ્રુઆરીના રોજ મુંબઈ પોલીસે ગોળીબારમાં વપરાયેલ સ્કૂટરની માહિતી પુણેના એક વ્યક્તિ પાસેથી મળી હતી. મુંબઈ પોલીસના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર પુણેના એક વ્યક્તિએ થોડા દિવસો પહેલા ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓમાંથી એક આદિત્ય ગાયકવાડને સ્કૂટર ₹30,000 માં વેચી દીધું હતું. તેણે કોરા કાગળ પર ગાયકવાડની સહી પણ મેળવી હતી. ગાયકવાડ, અન્ય એક ધરપકડ કરાયેલ વ્યક્તિ, સમર્થ પોમાજી સાથે, મુંબઈના જુહુ વિસ્તારમાં પૂર્વ-આયોજિત સ્થળે સ્કૂટર છોડીને ગયા હતા.
મુખ્ય આરોપી હજુ પણ ફરાર છે
એવો આરોપ છે કે આ વ્યક્તિઓ શુભમ લોંકર પાસેથી સીધી સૂચનાઓ લઈ રહ્યા હતા.પોલીસ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે આરોપીઓ વાહન ખરીદ્યા ત્યારથી લઈને તેને મુંબઈ લાવવા સુધી ગોળીબાર કરનારની ઓળખથી અજાણ હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે શુભમ લોંકરે શૂટરને નિયુક્ત સ્થળેથી સ્કૂટર ઉપાડવા અને ગોળીબાર કરવા સૂચના આપી હતી. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે અગાઉના ગુનાઓમાં પણ આવી જ યુક્તિનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં એક જ ગુનો કરવા માટે અનેક નાના જૂથોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. રોહિત શેટ્ટીના ઘરે ગોળીબાર કરનાર વ્યક્તિ હજુ પણ ફરાર છે. વધુ તપાસ ચાલુ છે.