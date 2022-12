ચીનમાં હાહાકાર મચાવનાર ઓમિક્રોન સબ વેરિઅન્ટ BF.7 ની ભારતમાં દસ્તક

ચીનમાં કોવિડ-19ના વધતા કેસ માટે જવાબદાર ઓમિક્રોનના સબ-વેરિઅન્ટ BF.7ના ત્રણ કેસ ભારતમાં પણ નોંધાયા છે. સત્તાવાર સૂત્રોએ બુધવારે આ માહિતી આપી છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ગુજરાત બાયોટેકનોલોજી રિસર્ચ સેન્ટરે ભારતમાં BF.7 નો પ્રથમ કેસ શોધી કાઢ્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે ગુજરાતમાંથી અત્યાર સુધીમાં બે કેસ નોંધાયા છે, જ્યારે ઓડિશામાંથી એક કેસ નોંધાયો છે. બુધવારે કેન્દ્રીય આરોગ્ય પ્રધાન મનસુખ માંડવિયાની અધ્યક્ષતામાં કોવિડ સમીક્ષા બેઠકમાં નિષ્ણાતોએ જણાવ્યું હતું કે અત્યાર સુધી કોવિડ કેસોની સંખ્યામાં એકંદરે વધારો થયો નથી. તેમ છતાં વર્તમાન અને ઉભરતી પેટર્નને ટ્રેક કરવા માટે સતત દેખરેખની જરૂર છે.

