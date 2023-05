હવે આજીજીને બદલે યુદ્ધ થશે! સચિન પાયલટે 15 દિવસનું અલ્ટીમેટમ આપ્યું

રાજસ્થાનના પૂર્વ ડેપ્યુટી સીએમ સચિન પાયલટે પેપર લીક અને ભ્રષ્ટાચારના મુદ્દે મહાપુરામાં તેમની 5 દિવસીય જન સંઘર્ષ યાત્રાનું સમાપન કર્યું. 11 મેના રોજ અજમેરથી 125 કિલોમીટરનો પ્રવાસ કરીને પાયલટ જયપુર પહોંચ્યા, જાહેર સભાને સંબોધતા કહ્યું કે મેં વસુંધરા સરકાર દરમિયાન થયેલી લૂંટને લઈને સીએમ ગેહલોતને પત્ર લખ્યો, વારંવાર વિનંતી કરી અને પછી ભૂખ હડતાલ પણ કરી પરંતુ મારી માંગણી ન હતી. રાજે સરકારના ભ્રષ્ટાચારના મામલાઓ સાંભળ્યા નથી અને કોઈ પગલાં લેવાયા નથી. પાયલોટે કહ્યું કે જનતાની સામે અમારી વાત અને કાર્યમાં કોઈ ફરક ન હોવો જોઈએ.

બીજી તરફ પાયલોટે મંચ પરથી કહ્યું કે હું તમને વચન આપવા માંગુ છું કે હું કોઈપણ પદ પર હોઉં કે ન હોઉં, હું હંમેશા જનતાની સાથે ઉભો રહીશ અને જો આગામી 15 દિવસ સુધી મારી માંગણીઓ નહીં સંતોષાય તો હું આંદોલન કરીશ. આખું રાજ્ય અને હું દરેક ગામમાં જઈને મારો અવાજ ઉઠાવીશ. પાયલોટે કહ્યું કે મારી મુલાકાતનો હેતુ એ સિસ્ટમને બદલવાનો હતો જે યુવાનોને છેતરે છે, જે રીતે સિસ્ટમના નામે તેમના ભવિષ્યને અંધકારમાં ધકેલવામાં આવે છે. તે જ સમયે, પાયલટે પેપર લીક પર ફરી એકવાર RPSC અને CM ગેહલોત પર સીધો હુમલો કર્યો. પાયલોટે કહ્યું કે પેપર લીકના કિંગપીન સામે કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી, માત્ર દલાલો સામે બુલડોઝર ચલાવવામાં આવ્યું છે.

