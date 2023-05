GT vs SRH : પ્લેઓફમાં ગુજરાત ટાઇટન્સની એન્ટ્રી, ટોપ 2માં સ્થાન પણ કન્ફર્મ

ગુજરાત ટાઇટન્સે IPL 2023ના પ્લેઓફમાં પ્રવેશ કરી લીધો છે. હાર્દિક પંડ્યાની ગુજરાત પ્લેઓફમાં પહોંચનારી ટીમ બની ગઈ છે. આ સાથે તેનું ટોપ-2માં સ્થાન પણ નિશ્ચિત થઈ ગયું છે. IPL 2023ની 62મી મેચમાં ગુજરાતે સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદને 34 રનથી હરાવ્યું. આ સાથે એડન માર્કરામનું હૈદરાબાદ ટૂર્નામેન્ટમાંથી લગભગ બહાર થઈ ગયું છે. પ્રથમ બેટિંગ કરતા ગુજરાતે 9 વિકેટે 188 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં હૈદરાબાદ 20 ઓવરમાં 154 રન જ બનાવી શકી હતી.

They register a 34-run win over #SRH 👏🏻👏🏻

A comprehensive win at home and @gujarat_titans qualify for the #TATAIPL 2023 playoffs 🥳

હૈદરાબાદના બોલરોએ ગુજરાતને 188 રન સુધી રોકી દીધું હતું, પરંતુ હૈદરાબાદના બેટ્સમેનો બોલરોના લક્ષ્ય સુધી પહોંચી શક્યા ન હતા અને 189 રનના લક્ષ્યાંકના જવાબમાં 20 ઓવરમાં 9 વિકેટે 154 રન જ બનાવી શક્યા હતા. હૈદરાબાદના બેટ્સમેનો ગુજરાતના આક્રમણ સામે ઝઝૂમી ગયા હતા. બેટ્સમેનો ખરાબ રીતે પીટાઈ ગયા હતા.

.@ShubmanGill smashed a sparkling ton against #SRH and bagged the Player of the Match award 👏🏻👏🏻@gujarat_titans clinch a 34-run win 👌🏻👌🏻

Scorecard ▶️ https://t.co/GH3aM3hyup #TATAIPL | #GTvSRH pic.twitter.com/SusoLJw4U7

— IndianPremierLeague (@IPL) May 15, 2023