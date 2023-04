હવે અવકાશમાંથી વાયુ પ્રદૂષણ પર નજર રાખવામાં આવશે, નાસાએ લોન્ચ કર્યું શક્તિશાળી ઉપકરણ

નાસા એડમિનિસ્ટ્રેટર બિલ નેલ્સને કહ્યું, ‘ટેમ્પો મિશન માત્ર પ્રદૂષણનો અભ્યાસ કરવા કરતાં ઘણું વધારે છે – તે પૃથ્વી પરના દરેક માટે જીવનને વધુ સારું બનાવવા વિશે છે. યુએસ સ્પેસ એજન્સીએ શનિવારે વાયુ પ્રદૂષણને મોનિટર કરવા માટે એક શક્તિશાળી નવું સાધન અવકાશમાં લોન્ચ કર્યું છે, જે મોટા વાયુ પ્રદૂષકોને મોનિટર કરવા માટે અભૂતપૂર્વ ઉકેલ પ્રદાન કરે છે. ટ્રોપોસ્ફેરિક ઉત્સર્જન: મોનિટરિંગ ઑફ પોલ્યુશન (TEMPO) સાધન વૈજ્ઞાનિકો અવકાશમાંથી હવાની ગુણવત્તાનું નિરીક્ષણ કરવાની રીતમાં ક્રાંતિ કરીને પૃથ્વી પરના જીવનને સુધારશે.

Liftoff! Our #TEMPO mission and its host satellite are on the way to space. The size of a dishwasher, TEMPO is powerful enough to observe air pollutants across North America down to a resolution of 4 square miles (10 square km). pic.twitter.com/kmGHrPfzTN

— NASA (@NASA) April 7, 2023