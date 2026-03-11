No Smoking Day: પ્રથમ સિગારેટ કોણે બનાવી, તેની શોધ શા માટે થઈ?

દર વર્ષે,માર્ચ મહિનાના બીજા બુધવારે નો સ્મોકિંગ ડે (No Smoking Day)તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસ ધૂમ્રપાનના ખરાબ પ્રભાવોને ઉજાગર કરવા અને લોકોને ધૂમ્રપાન છોડવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા માટે ઉજવવામાં આવે છે.
1984માં આયર્લેન્ડમાં સૌપ્રથમ વખત નો સ્મોકિંગ ડે ઉજવવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ, 1920 ના દાયકામાં ડોકટરોના અહેવાલોમાં ધૂમ્રપાનને કેન્સર અને અન્ય રોગો સાથે જોડવામાં આવ્યું હતું. સંશોધકો માને છે કે આ દિવસ ઉજવવો અસરકારક સાબિત થયો છે, 10 માંથી એક કરતા ઓછા લોકો ધૂમ્રપાન છોડી દે છે. પરંતુ જો સિગારેટ આટલી ખતરનાક અને જીવલેણ હોય, તો શા માટે અને તેની શોધ કોણે કરી? આજે તે વિષય પર વાત કરીએ.
તમારી આસપાસ એવા ઘણા લોકો હશે જે દિવસમાં બે કે ત્રણ પેકેટ સિગારેટ પીવે છે અથવા તેના વ્યસની છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ધૂમ્રપાનનું પ્રમાણ ઝડપથી વધ્યું છે.
પણ શું તમે જાણો છો કે સિગારેટની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ? ટોબેકો ઇન હિસ્ટ્રી પુસ્તકના લેખક જોર્ડન ગુડમેન માને છે કે તેઓ કોઈ ચોક્કસ વ્યક્તિનું નામ લેવાનું ટાળશે, પરંતુ અમેરિકાના ડ્યુક જેમ્સ બુકાનનને સિગારેટના ઉદ્ભવકર્તા માનવામાં આવે છે.
જેમ્સ બુકાનન ડ્યુક માત્ર સિગારેટના વર્તમાન સ્વરૂપ માટે જવાબદાર નહોતા, પરંતુ તેમણે તેમના માર્કેટિંગમાં પણ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી.
તેમણે સિગારેટના વિતરણમાં પણ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી, જેના કારણે તે વિશ્વભરમાં ખૂબ લોકપ્રિય બની હતી.
1880માં, ડ્યુક માત્ર 24 વર્ષના હતા જ્યારે તેમણે હાથથી ફેરવાતી સિગારેટના વ્યવસાયમાં પ્રવેશ કર્યો, જોકે તે સમયે તે ખૂબ લોકપ્રિય નહોતું.
ડ્યુકે પાછળથી મશીન દ્વારા સિગારેટ બનાવવાનું શરૂ કર્યું, એવું માનીને કે લોકો હાથથી વળેલી સિગારેટ કરતાં એકસમાન કદની સિગારેટ પસંદ કરશે.