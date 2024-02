બિહાર વિધાનસભામાં નીતિશ કુમારે વિશ્વાસ મત જીતી લીધો છે. એનડીએ સરકારની તરફેણમાં 129 મત પડ્યા હતા જ્યારે વિપક્ષ પહેલાથી જ ગૃહમાંથી વોકઆઉટ કરી ચૂક્યો હતો. બિહારની રાજનીતિ માટે આજનો દિવસ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ હતો. નીતિશ સરકારે વિધાનસભામાં રજૂ કરેલા વિશ્વાસ મત જીતી લીધો છે. એનડીએની તરફેણમાં કુલ 129 વોટ પડ્યા હતા. આ દરમિયાન વિપક્ષે વિધાનસભામાંથી વોકઆઉટ કર્યું હતું. આ પહેલા પટનામાં રાજકીય ગરમાવો જોવા મળ્યો હતો. આરજેડી અને કોંગ્રેસ સહિત મહાગઠબંધનમાં સમાવિષ્ટ તમામ ધારાસભ્યોને પટનામાં તેજસ્વીના ઘરે રાખવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે ભાજપ-જેડીયુના ધારાસભ્યોને ચાણક્ય હોટેલ અને પાટલીપુત્ર હોટલમાં રાખવામાં આવ્યા હતા.

બિહાર વિધાનસભામાં કુલ 243 સીટો છે. બહુમતીનો આંકડો 122 છે, જ્યારે NDA પાસે 128 વિધાનસભા સભ્યો છે. જેમાં ભાજપ પાસે 78 સીટો છે, જેડીયુ પાસે 45 સીટો છે, હિન્દુસ્તાની આવામ મોરચા (એચએએમ) પાસે 4 સીટો છે અને એક અપક્ષ ધારાસભ્ય સુમિત સિંહ પણ છે. જ્યારે વિપક્ષ પાસે 114 ધારાસભ્યો છે. જેમાં આરજેડીના 79, કોંગ્રેસના 19, સીપીઆઈ (એમએલ)ના 12, સીપીઆઈ (એમ)ના 2, સીપીઆઈના 2 ધારાસભ્યો છે.

VIDEO | “Since 2005, when I got into power, there has been significant development in Bihar. Before that, his (Tejashwi Yadav’s) father and mother got the opportunity to serve Bihar for 15 years. What did they do? There used to be many conflicts between Hindus and Muslims. But… pic.twitter.com/qvofBIo49w

— Press Trust of India (@PTI_News) February 12, 2024