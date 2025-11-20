બિહારમાં 10મી વખત નીતિશ કુમાર

બિહારમાં નવી સરકાર આજે, ગુરુવારે શપથ લેવાના છે. મુખ્યમંત્રી પદ અંગેનો સસ્પેન્સ દૂર થયો છે. નીતિશ કુમાર બિહારના આગામી મુખ્યમંત્રી બનશે. તેઓ 10મી વખત શપથ લેશે. તેમના શપથ ગ્રહણ સાથે, તેઓ બિહારના 19મા મુખ્યમંત્રી બનશે. શપથ ગ્રહણ સમારોહ સવારે 11:30 વાગ્યે પટનાના ગાંધી મેદાનમાં થશે. બંને નાયબ મુખ્યમંત્રી પણ રહેશે. બુધવારે પટનામાં ત્રણ મોટી બેઠકો યોજાઈ હતી. પહેલી બેઠક મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાને થઈ હતી. નીતિશ કુમારને મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાને JDU વિધાનસભા પક્ષના નેતા તરીકે સર્વાનુમતે ચૂંટવામાં આવ્યા હતા.
નીતિશ કુમારની નેતા તરીકે પસંદગી થયાના થોડા સમય પછી, ભાજપ વિધાનસભા પક્ષની બેઠક મળી. સમ્રાટ ચૌધરી નેતા તરીકે ચૂંટાયા અને વિજય સિંહા ઉપનેતા તરીકે ચૂંટાયા. બંને નાયબ મુખ્યમંત્રી પણ છે. કેન્દ્રીય નિરીક્ષક કેશવ પ્રસાદ મૌર્યએ બેઠકમાં બંનેની પ્રશંસા કરી. બંને બેઠકો બાદ, NDA વિધાનસભા પક્ષની બેઠક મળી. આ બેઠકમાં, નીતિશને નેતા તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા, જેનાથી બિહારના આગામી મુખ્યમંત્રી તરીકે તેમની નિમણૂકની પુષ્ટિ થઈ.
વિધાનસભા પક્ષના નેતા તરીકે ચૂંટાયા બાદ, નીતિશ કુમાર રાજભવન ગયા. તેમણે રાજ્યપાલને પોતાનું રાજીનામું સુપરત કર્યું અને સરકાર બનાવવાનો દાવો કર્યો. તેમણે રાજ્યપાલને સમર્થન પત્ર પણ સુપરત કર્યો. અહીં સૌથી મહત્વપૂર્ણ વાત એ છે કે નીતિશે NDA વિધાનસભા પક્ષના નેતા તરીકે ચૂંટાયા ત્યાં સુધી પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું ન હતું. તેઓ એક દિવસ પહેલા રાજ્યપાલને મળ્યા હતા, પરંતુ 19 તારીખે રાજીનામું આપવાની જાહેરાત કરીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા હતા.