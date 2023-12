INDIA ગઠબંધનની દિલ્હી બેઠક પર નીતિશ કુમારે તોડ્યું મૌન

હાલમાં બિહારની રાજધાની પટનાથી મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે, જ્યાં દિલ્હીમાં યોજાયેલી ઈન્ડિયા એલાયન્સની બેઠક અને JDUની અંદર ચાલી રહેલા વિવાદ પર મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારે મોટું નિવેદન આપ્યું છે. સીએમ નીતિશ કુમારે કહ્યું કે હું કોઈથી નારાજ નથી. અમારી પાર્ટી એકજૂટ છે. અમે ગુસ્સે નથી. અમે પહેલાથી જ ના પાડી દીધી હતી કે અમારે કંઈ બનવાનું નથી પરંતુ વિપક્ષને મજબૂત કરવા માંગીએ છીએ. સીટ શેરિંગ પણ ટૂંક સમયમાં થશે.

VIDEO | “Recently in a meeting, I said that the seat-sharing formula for every state should be decided at the earliest so that we can fight elections together. I have no issues with it,” says Bihar CM @NitishKumar INDIA alliance’s seat-sharing formula for 2024 Lok Sabha… pic.twitter.com/m6630Bqhr6

