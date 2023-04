નીતિશ કુમાર અને તેજસ્વી યાદવે રાહુલ ગાંધી સાથે કરી મુલાકાત

લોકસભા ચૂંટણી પહેલા વિપક્ષી દળોને સાથે લાવવાનો પ્રયાસ કરી રહેલા બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર બુધવારે (12 એપ્રિલ) કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને રાહુલ ગાંધીને મળ્યા હતા. આ બેઠકમાં બિહારના ડેપ્યુટી સીએમ તેજસ્વી યાદવ, બિહાર પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના અધ્યક્ષ અખિલેશ પ્રસાદ સિંહ, જેડીયુ પ્રમુખ લલન સિંહ અને બિહાર સરકારના મંત્રી સંજય ઝા પણ હાજર હતા. મલ્લિકાર્જુન ખડગેના નિવાસસ્થાને યોજાયેલી આ બેઠકમાં દેશની વર્તમાન રાજકીય પરિસ્થિતિના સંદર્ભમાં અને આગામી લોકસભા ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને વિપક્ષી પાર્ટીઓને કેવી રીતે એકજૂથ કરવી તે અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર નીતિશ કુમારને કેટલીક પાર્ટીઓ સાથે વાતચીત કરવાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.

#WATCH | “We will try to unite as many political parties as we can and move forward together,” says Bihar CM Nitish Kumar pic.twitter.com/Qfa5LRPxYU

— ANI (@ANI) April 12, 2023