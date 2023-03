અમૃતપાલ સિંહનો નવો વીડિયો આવ્યો સામે

પંજાબમાં ખાલિસ્તાન સમર્થક અમૃતપાલ સિંહ અને તેના સંગઠન વારિસ પંજાબ દે વિરુદ્ધ છેલ્લા ચાર દિવસથી કાર્યવાહી ચાલી રહી છે. આ દરમિયાન અમૃતપાલ સિંહ સાથે સંબંધિત એક વીડિયો સામે આવ્યો છે, જેમાં તે ટોલ પ્લાઝા પર કારની આગળની સીટ પર જોવા મળી રહ્યો છે. ટોલ બૂથમાંથી બહાર આવેલા સુરક્ષા ફૂટેજમાં સિંહને કારમાં જોઈ શકાય છે

#BREAKING Toll Plaza CCTV footage of Fugitive Coward's convoy, White Brezza, Mercedes (HR 72E 1818), White Endeavour and black ISUZU (PB 10FW 6797). All convoy vehicles has been recovered by Punjab police.

ઓપરેશન 18 માર્ચે શરૂ થયું હતું

પોલીસે શનિવારે અમૃતપાલ સિંહ વિરુદ્ધ કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. ત્યારબાદ પોલીસે તેનો કેટલાય કિલોમીટર સુધી પીછો કર્યો, જોકે તે ભાગવામાં સફળ રહ્યો. ત્યારબાદ અમૃતપાલ સિંહ મર્સિડીઝ કાર છોડીને ભાગી ગયો હતો. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર અમૃતપાલ સિંહ કપડા બદલીને ભાગી ગયો હતો. પોલીસે તેના બદલે હુલિયાની તસવીરો જાહેર કરી છે. પંજાબના આઈજીપી સુખચૈન સિંહે કહ્યું કે કાયદો અને વ્યવસ્થા બરાબર છે. જનતાનો સહકાર મળી રહ્યો છે. બ્રેઝા કાર મળી આવી છે. તેમણે કહ્યું કે મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યા છે. આ પહેલા મુખ્યમંત્રી માનએ કહ્યું હતું કે કોઈને બક્ષવામાં આવશે નહીં.

The Brezza car, in which Amritpal Singh fled, has been recovered by the Police. He was helped by four people: Punjab IGP Sukhchain Singh Gill

પંજાબ સરકારે મંગળવારે જણાવ્યું કે અમૃતપાલ સિંહ વિરુદ્ધ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા કાયદો લાગુ કરવામાં આવ્યો છે. તેને શોધવા માટે વ્યાપક અભિયાન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે. આ સંબંધમાં પંજાબ ઈન્ટેલિજન્સની એક ટીમ મંગળવારે અમૃતપાલ સિંહના ઘરે પહોંચી હતી. પોલીસે વારિસ પંજાબ દે સાથે જોડાયેલા લગભગ 120 લોકોની ધરપકડ કરી છે.

Punjab Police releases a few pictures of 'Waris Punjab De' chief Amritpal Singh, requesting people to help them in his arrest.



અમૃતપાલ સિંહ વિરુદ્ધ ચાલી રહેલા અભિયાનની વચ્ચે મંગળવારે પંજાબ હરિયાણા હાઈકોર્ટમાં સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન પોલીસની કાર્યવાહી પર સવાલ ઉઠાવતા કોર્ટે કહ્યું કે, 80,000 સૈનિકો શું કરી રહ્યા છે? અત્યાર સુધી અમૃતપાલ સિંહ ફરાર છે. આ પંજાબ પોલીસની ગુપ્તચર નિષ્ફળતા છે.