આ તે રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં કેવી હલચલ?

નવી દિલ્હી: ગઈકાલે એટલે કે 9મી જૂનના સતત ત્રીજી વખત નરેન્દ્ર મોદીએ પ્રધાનમંત્રી તરીકે શપથ ગ્રહણ કર્યા હતા. જેમાં લગભગ 7000થી વધુ લોકો આમંત્રણ મોકલવામાં આવ્યું હતું. આ સાથે જ 7 દેશના વડાઓ પણ શપથ ગ્રહણ મહોત્સવમાં હાજરી આપી હતી.

નરેન્દ્ર મોદી દેશના ત્રીજી વખત વડાપ્રધાન બની ગયા છે. પ્રધાનમંત્રી સાથે 72 મંત્રીઓએ પણ શપથ લીધા હતા. આ સમારોહમાં દેશ-વિદેશના દિગ્ગજ નેતાઓ, બોલિવૂડ કલાકારો, વેપાર-જગતની હસ્તીઓ સહિત સાત હજારથી વધુ મહેમાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ત્યારે શપથ ગ્રહણ મહોત્સવ દરમિયાન રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં એક અનોખી હલચલ જોવા મળી હતી. હાલ એ અજાણી અનોખી હલચલનો વિડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ધૂમ મચાવી રહ્યો છે. સૂત્રોનું માનીએ તો આ પડછાયો કોઈ દીપડાનો હોય તેવી અટકળો લગાવવામાં આવી રહી છે. વિડિયો વાયરલ થવાની સાથે જ અનેક પ્રશ્ન પણ ઉભા થઈ રહ્યા છે. આ દીપડો રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં શું કરી રહ્યો છે? સાથે સુરક્ષાને લઈ પણ કેટલાક પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે.

Is that a wild animal in the background, strolling in the Rashtrapati Bhawan? pic.twitter.com/OPIHm40RhV

— We, the people of India (@India_Policy) June 10, 2024